Marta León, experta en salud de la microbiota: "Beber mucha agua mientras se come puede frenar la digestión"

En la alimentación no solo influye los alimentos que tomamos, sino también el orden en el que los consumimos. Así lo cree la experta en salud de la microbiota Marta León, quien advierte además de que "beber mucha agua mientras se come puede frenar la digestión".

En este sentido, la experta recomienda iniciar el día con un alimento rico en fibra, especialmente fibra prebiótica (la cual se encuentra en las legumbres, por ejemplo), pues ayuda, entre otras cosas, al metabolismo.

"Empezar la comida con una fuente de fibra ayuda a activar la digestión, regula el azúcar en sangre y favorece el metabolismo. No se trata de eliminar alimentos, sino de elegir mejor por dónde empezar", señala León en una publicación compartida en redes sociales.

Su recomendación: activar primero el sistema digestivo y después ir incorporando el resto de alimentos, lo que ayuda a nuestro cuerpo a asimilar de mejor forma lo que ingerimos. Un orden sugerido (conocido como "carga de nutrientes") para priorizar la digestión y el control de los picos de azúcar es:

Verduras/ fibra: como ensaladas o verduras cocinadas. Proteínas y grasas: pollo, carne, pescado, huevo o legumbres. Carbohidratos: pasta, pan, patata, boniato y quinoa.

Seguir este orden ayuda a conseguir que los carbohidratos tarden más en digerirse y que tarden más en llegar a la sangre, ayudando a controlar y reducir el índice glucémico.

¿Beber mucha agua en las comidas puede resultar negativo?

Respecto al tema del agua, León explica que, aunque es cierto que se recomienda su consumo diario (unos dos litros), hay que tratar de evitar ingerir líquidos en exceso mientras que comemos.

Esto se debe a que puede diluir los jugos gástricos y ralentizar el vaciado gástrico, algo que ella defiende aunque expertos como mayoclonic desmienten y tratan de mito. Sí que es cierto que recomiendan limitar la cantidad de agua para aquellos que sufran de enfermedades cardíacas, renales o hepáticas.