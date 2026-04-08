Los expertos coinciden: la fibra va a ser la nueva proteína, pero no merece la pena obsesionarse: "No hay soluciones mágicas"

La tendencia de consumir la máxima proteína posible (conocida como "maximización de proteínas") parece haberse sustituido por una nueva: ingerir el máximo posible de fibra. Esta nueva práctica, que ya se ha extendido hasta el marketing de las marcas comerciales, ayudaría supuestamente a tener una mayor saciedad, menos hambre y una digestión regular.

Sin embargo, tal y como recogen varios expertos que defienden los beneficios del consumo de fibra al economictimes, consumir más no siempre tiene por qué significar que sea mejor.

Para la profesora asistente en nutrición en la Universidad de Nueva York, Andrea Glenn, por ejemplo, se trata de una "tendencia de bienestar bastante moderada en comparación con otras cosas que existen". Sin embargo, con entre 25 y 38 gramos, dependiendo de la edad y sexo, es suficiente, tal y como señala.

En este sentido, una de las recomendaciones que lanza Glenn es introducir cereales integrales o fruta en el desayuno, y añadir luego en la comida y la cena algo de verduras en el plato. Con eso, "lograrás ese objetivo fácilmente sin necesidad de contar meticulosamente cuánta fibra consumes".

Aquellas personas que habitualmente no consumen fibra suelen optar por ingerir grandes cantidades de forma repentina. Sin embargo, esto es un error. Ello es debido, tal y como explican los mismos expertos, a que "tu sistema digestivo tendrá una fuerte reacción". "La constancia y la paciencia son clave (...) Creo que es importante no ver estas cosas como la solución mágica a todos tus problemas", agregan.

Uno de los motivos que ha llevado a la población a adoptar este tipo de obsesiones por el consumo de proteínas o de fibra es la "falta de confianza" en los expertos de la salud (impulsadas por figuras como Robert F.Kennedy Jr), según cree Arch Mainnous, profesor de salud comunitaria y medicina familiar en la Universidad de Florida.

Beneficios de consumir fibra de forma regular:

Consumir fibra de forma regular conlleva múltiples beneficios. Algunos de ellos son:

Prevenir el estreñimiento: ya que favorece el tránsito intestinal.

ya que favorece el tránsito intestinal. Controlar los niveles de glucosa en sangre : pues aumenta la viscosidad intestinal.

: pues aumenta la viscosidad intestinal. Prevenir enfermedades cardiovasculares.

Controlar la obesidad: aumenta la saciedad.

¿De dónde podemos obtener fibra?

Existen diversos alimentos que contienen fibra. Entre ellos: