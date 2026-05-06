Un experto señala cuál es la mejor marca de agua para hacer café 

Los cafés de especialidad están de moda en las grandes ciudades y cada vez más consumidores prefieren la calidad de este producto para prepararlo también en casa. Pero para disfrutar de esa bebida en todo su esplendor, según los especialistas, hace falta no sólo un buen café y una buena cafetera, sino también un agua en condiciones.

Un barista del café de especialidad Ikore Kofi ha analizado varias de las marcas de agua mineral más conocidas de España y ha hecho un ranking de mejor a peor, según su opinión. Su nota máxima es la letra 'S' que solo consigue una marca: Bronchales.

A partir de ahí va bajando. La A estaría en segundo lugar y así sucesivamente hasta llegar a la que menos recomienda, que es la calificada con la letra D y que él adjudica a las aguas del grifo.

La clasificación del experto

Este es su análisis:

Font Vella. C. "Es un agua demasiado carbonatada, entonces me da sabores demasiado potentes, muy compactos. No da matices".

Agua del grifo. D. "No es porque sea mala, sino porque lleva cloro y el cloro cuando se calienta da sabor amargo".

Bezoya. A. "Porque es un agua que me da sabores muy cítricos".

Agua Filtrada con Jarra. C. "El problema es que nos quita muchos minerales. Quita sabores y minerales".

Bronchales. S. "Es un agua, para mí, de las mejores. La mejor equilibrada y da matices bastante frutales y dulces por el potasio y el magnesio que lleva".

Agua de ósmosis. D. "El problema de la ósmosis u ósmosis inversa es que deja el agua como agua destilada. Yo no la aconsejo para los cafés".

Solán de Cabras. B. "Es un agua demasiado calcárea, deja sabores muy planos, muy compactos".

Lo que dice la Specialty Coffee Association

La referencia mundial en este campo, la Specialty Coffee Association, establece unos parámetros muy concretos para lograr una extracción equilibrada. Según sus guías, el agua ideal debe ser: