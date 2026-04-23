Michael Snyder, experto en genética de la Universidad de Stanford, sobre cómo envejece el cuerpo: "Somos como un coche, algunas piezas se desgastan más rápido que otras"

El envejecimiento es algo natural. Sin embargo, hasta ahora no se conocía el motivo por el que este se acelera, ni tampoco qué partes son las que se ven afectadas primero. Pero, gracias a un estudio publicado en la revista Cell, realizado con muestras de tejido de 76 individuos fallecidos, se han conseguido hallar algunos avances en este campo.

Uno de ellos es que, a partir de los 50 años, se inicia la aceleración de muchos órganos, siendo el primeros de ellos los vasos sanguíneos. Además, uno de los cambios más llamativos se avistaron en la aorta, la artería más grande del cuerpo, las cuales "podrían actuar como carreteras que distribuyen sustancias que provocan el envejecimiento por todo el cuerpo", según señala el autor principal del estudio, Guanghui Liu, a la revista Nature.

Resumen gráfico del estudio "Los perfiles proteómicos humanos exhaustivos a lo largo de 50 años de vida revelan trayectorias y patrones de envejecimiento" Cell-

Según explican desde la revista 'Focus', una de las proteínas que mayor peso tienen en este aspecto es la GAS6, la cual "interviene en la división celular, la coagulación sanguínea y la regeneración tisular. Sin embargo, en los tejidos analizados, la GAS6 se encontraba significativamente sobrerrepresentada".

De hecho, cuando se administró esta proteína a ratones se comprobó que los animales envejecían de forma mas temprana, lo que sugiere que podría ser un elemento clave en el envejecimiento vascular. Además de los vasos sanguíneos y la aorta, también envejecen primero:

El hígado, piel y tracto digestivo.

Glándula suprarrenal.

Bazo, ganglios linfáticos y músculos.

Estos hallazgos, según defienden desde el propio estudio, "sientan las bases para una comprensión sistémica del envejecimiento humano a través del estudio de las proteínas".

Hábitos que pueden retrasar el envejecimiento de la piel

Según la organización sin ánimo de lucro AARP, existen algunos hábitos que pueden retrasar el envejecimiento. Algunos de ellos son:

Hacer ejercicio.

Socializar.

Dormir bien.

Además de las mencionadas anteriormente también resulta conveniente tener una rutina saludable y no exponernos de forma regular a la radiación solar.

Tipos de envejecimiento

Existen dos tipos de envejecimiento principalmente: el envejecimiento intrínseco y el envejecimiento extrínseco. El primero de ellos comienza a los 30 años y provoca la caída progresiva de tejidos. El segundo, por el contario, es consecuencia de los factores ambientales a los que día a día nos exponemos.