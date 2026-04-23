Imprescindible tener "carácter": el requisito que pide el propietario de esta casa en alquiler y que indigna a muchos

El anuncio de una vivienda en alquiler en un conocido portal inmobiliario llama especialmente la atención por una descripción un tanto atípica. La casa en cuestión se encuentra en Coín, Málaga, y su propietario avisa de que no está disponible para cualquiera.

"Casa de carácter en alquiler en el casco antiguo de Coín", se puede leer en el anuncio. Sin embargo, lo más sorprendente llega al final de la descripción: "Es adecuada para un buen hombre al que le guste hacer cosas con sus propias manos".

La casa, que cuenta con 150 metros cuadrados, tiene un precio de 800 euros al mes. Un precio más o menos razonable si no fuera porque se trata de una vivienda construida junto a una cueva.

"Amplio salón, dormitorio con balcón-atrio, terraza en la azotea, cueva natural", explica su propietario, que a su vez detalla que es "única" y "elegante", además de mantenerse fresca "debido a la cueva".

Finalmente, avisa de que "necesita reforma". De ahí que el propietario solo esté dispuesto a alquilarla a quien sea capaz de llevar a cabo una obra por la que, no obstante, no se le pagaría.

"Te saco la sangre y encima me pagas la reforma"

El anuncio, que se ha difundido a través del portal reddit, ha dado lugar a decenas e comentarios. "Ofertón, 800 pavos, la casa hecha mierda y además de pagar el alquiler TÚ tienes que reformarla con tus propias manos", comenta el usuario que ha subido la publicación.

"Me parece hasta barato teniendo en cuenta que permite contemplar todo el tiempo que quieras pinturas rupestres", ironiza un usuario, muy en la línea de otro que se pregunta si le sacrifican en la caverna o tiene que ir "sacrificado de casa".

"Le he metido una denuncia por estafa, el motivo? Intentar alquilar una casa y que se la reformes pagando", asegura indignado otro usuario. "Falta poner 'te saco la sangre y encima me pagas la reforma'", opinan también en la caja de comentarios.