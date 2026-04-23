Adiós al aburrimiento: las novedades de Lidl para que tus hijos se lo pasen en grande en casa

El aburrimiento en casa es una de las sensaciones más desesperantes para los niños... y para los padres, que en muchas ocasiones no saben qué hacer para distraerlos.

En este sentido los juguetes pueden ser tu gran aliado. Aunque a veces no parezca suficiente, acertar con el juguete adecuado bastará para que tus hijos se entretengan durante horas.

Además, un buen juguete fomenta la imaginación y las relaciones entre los niños, mucho mejor que recurrir a una pantalla.

Lo complicado suele ser encontrar el mejor producto, ya que existen miles de opciones y es normal que aparezcan dudas. Si eres cliente habitual de Lidl, tienes a tu disposición varias novedades a las que puedes echar un ojo.

La cadena de supermercados alemana ha puesto a la venta varios artículos para que los niños jueguen durante horas y acaben matando el aburrimiento. Como siempre ocurre con Lidl, son productos llamativos por sus prestaciones y buen precio, por lo que no sería de extrañar que algunos se agoten rápidamente.

Así son los nuevos juguetes de Lidl

Hay unos cuantos juguetes que han salido recientemente a la venta. Escoge el que más pueda gustar a tus hijos o el que mejor te encaje por precio y prestaciones.

Estos son los más llamativos:

Escalera y tobogán: un producto dos en uno para fomentar el desarrollo de las habilidades motoras. Un lado es apto para deslizarle y otro para escalar. Está recomendado a partir de dos años. Cuesta 29,99 euros.

un producto dos en uno para fomentar el desarrollo de las habilidades motoras. Un lado es apto para deslizarle y otro para escalar. Está recomendado a partir de dos años. Cuesta 29,99 euros. Triángulo de escalada: sirve para potenciar la creatividad y mejorar el sentido del equilibrio. Tiene una estructura estable y segura. Está recomendado a partir de dos años. Cuesta 39,99 euros.

sirve para potenciar la creatividad y mejorar el sentido del equilibrio. Tiene una estructura estable y segura. Está recomendado a partir de dos años. Cuesta 39,99 euros. Alfombra de puzzle: funciona para fomentar el pensamiento lógico, la coordinación y las habilidades sensoriales. Está recomendado a partir de un año. Cuesta 7,99 euros.

funciona para fomentar el pensamiento lógico, la coordinación y las habilidades sensoriales. Está recomendado a partir de un año. Cuesta 7,99 euros. Balancín de madera: es bueno para las habilidades motoras, el sentido del equilibrio y la coordinación. Los niños pueden balancearse, hacer gimnasia y trepar. Está recomendado a partir de dos años. Cuesta 39,99 euros.

es bueno para las habilidades motoras, el sentido del equilibrio y la coordinación. Los niños pueden balancearse, hacer gimnasia y trepar. Está recomendado a partir de dos años. Cuesta 39,99 euros. Juegos de memoria: son unas fichas de madera que emiten un sonido para que los niños jueguen. Fomenta la memoria y el sentido auditivo. Está recomendado a partir de 3 años. Cuesta 8,99 euros.

Cualquiera de estos productos es perfecto para tus hijos. Los puedes conseguir en la tienda online de Lidl. Una vez hecha la compra, tardarán entre uno y tres días laborables en llegar a casa.

Estas no son las únicas novedades de Lidl a las que debes prestar atención. Esta semana también saca a la venta un colchón hinchable para camping y una nevera portátil para enfriar tus bebidas.