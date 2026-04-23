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Adiós al aburrimiento: las novedades de Lidl para que tus hijos se lo pasen en grande en casa
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Adiós al aburrimiento: las novedades de Lidl para que tus hijos se lo pasen en grande en casa

Lidl pone a la venta varios juguetes con los que tus hijos pueden evitar el aburrimiento. 

Enrique Fernández
Enrique Fernández
Niños jugando
Lidl vende unos juguetes para casaTHANASIS ZOVOILIS

El aburrimiento en casa es una de las sensaciones más desesperantes para los niños... y para los padres, que en muchas ocasiones no saben qué hacer para distraerlos. 

En este sentido los juguetes pueden ser tu gran aliado. Aunque a veces no parezca suficiente, acertar con el juguete adecuado bastará para que tus hijos se entretengan durante horas. 

Además, un buen juguete fomenta la imaginación y las relaciones entre los niños, mucho mejor que recurrir a una pantalla. 

Lo complicado suele ser encontrar el mejor producto, ya que existen miles de opciones y es normal que aparezcan dudas. Si eres cliente habitual de Lidl, tienes a tu disposición varias novedades a las que puedes echar un ojo.

La cadena de supermercados alemana ha puesto a la venta varios artículos para que los niños jueguen durante horas y acaben matando el aburrimiento. Como siempre ocurre con Lidl, son productos llamativos por sus prestaciones y buen precio, por lo que no sería de extrañar que algunos se agoten rápidamente. 

Así son los nuevos juguetes de Lidl

Hay unos cuantos juguetes que han salido recientemente a la venta. Escoge el que más pueda gustar a tus hijos o el que mejor te encaje por precio y prestaciones.

Estos son los más llamativos:

  • Escalera y tobogán: un producto dos en uno para fomentar el desarrollo de las habilidades motoras. Un lado es apto para deslizarle y otro para escalar. Está recomendado a partir de dos años. Cuesta 29,99 euros.
  • Triángulo de escalada: sirve para potenciar la creatividad y mejorar el sentido del equilibrio. Tiene una estructura estable y segura. Está recomendado a partir de dos años. Cuesta 39,99 euros.
  • Alfombra de puzzle: funciona para fomentar el pensamiento lógico, la coordinación y las habilidades sensoriales. Está recomendado a partir de un año. Cuesta 7,99 euros.
  • Balancín de madera: es bueno para las habilidades motoras, el sentido del equilibrio y la coordinación. Los niños pueden balancearse, hacer gimnasia y trepar. Está recomendado a partir de dos años. Cuesta 39,99 euros.
  • Juegos de memoria: son unas fichas de madera que emiten un sonido para que los niños jueguen. Fomenta la memoria y el sentido auditivo. Está recomendado a partir de 3 años. Cuesta 8,99 euros.

Cualquiera de estos productos es perfecto para tus hijos. Los puedes conseguir en la tienda online de Lidl. Una vez hecha la compra, tardarán entre uno y tres días laborables en llegar a casa.

Estas no son las únicas novedades de Lidl a las que debes prestar atención. Esta semana también saca a la venta un colchón hinchable para camping y una nevera portátil para enfriar tus bebidas.

Enrique Fernández
Enrique Fernández
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Redactor SEO de El HuffPost. Estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos e hizo sus prácticas en El Mundo. Trabajó durante 6 años en Business Insider, primero como redactor y después como gestor de la sección de Audiencias. Aterrizó en El HuffPost en marzo de 2026.

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