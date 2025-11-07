Muere James Watson, el codescubridor de la estructura del ADN

La ciencia está de luto. James Watson, codescubridor la estructura del ADN, ha fallecido a los 97 años. El científico estadounidense falleció este jueves en un hospicio en East Northport (Nueva York), donde tuvo que ser llevado de urgencia por una infección, como adelantó The New York Times, con fuentes familiares.

Nacido en Chicago, desde muy joven despuntó como futuro revolucionario de la ciencia humana. Con apenas 25 años, allá por 1953, Watson ayudó a determinar la estructura del ADN junto al físico Francis Crick (basándose en datos de la química Rosalind Franklin) el biofísico Maurice Wilkins y sus compañeros del King's College, en Londres.

Un "momento crucial para la ciencia", apunta el laboratorio Cold Spring Harbor, que acabaría valiéndole el Nobel de Medicina a Watson, Crick y Wilkins en 1962.

El recién fallecido también fue galardonado a lo largo de su trayectoria con la Medalla Presidencial de la Libertad por el expresidente Gerald Fold y la Medalla Nacional de la Ciencia por el exmandatario Bill Clinton. Además, fue el primer líder del Proyecto Genoma Humano (PGH), una iniciativa científica que buscaba secuenciar todo el ADN humano y cartografiar todos sus genes, y que se completó en 2003, recoge EFE.

El laboratorio Cold Spring Harbor, que comenzaría a dirigir en los años 60, subraya que sus "extraordinarias contribuciones transformaron un pequeño laboratorio de Long Island en uno de los institutos de investigación más importantes del mundo". No obstante, el laboratorio revocó en 2018 los títulos honorarios concedidos a Watson después de que este sugiriera en varias entrevistas que las personas negras no son tan inteligentes como las blancas, tal y como recuerda The New York Times.

El CHSL destaca de él que fue "apasionado de la educación científica" y que promovió la investigación mediante "reuniones y cursos", aumentando la publicación de trabajos en revistas científicas como Genes & Development o Genome Research.

Asimismo, apoyó la creación del DNA Learning Center, "único en educación genética práctica para estudiantes de secundaria", y a lo largo de su vida escribió varias obras como el libro de texto Molecular Biology of the Gene, publicado en 1965