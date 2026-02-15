Una técnica en nutrición revela la 'cuenta atrás' que hace en el súper para su cesta saludable

Hacer la compra no debería ser un examen de ingeniería ni una batalla contra los antojos. "A menudo, los mensajes sobre nutrición son tan rígidos que parece que, si entra un paquete de galletas en el carro, ya hemos 'fracasado', y nada más lejos de la realidad", explica la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón.

"En mis consultas, trabajo con un método propio que he denominado 'La Despensa Amiga', explica esta experta. Se trata de "una estrategia para que tu cocina trabaje a tu favor, cuidándote sin complicarte la vida ni generarte estrés", relata. "La base de este método consiste en tener siempre a mano esos alimentos que te permiten montar un plato nutritivo en 10 minutos", resalta Luzón Y enumera los verdaderos protagonistas de tu "Despensa Amiga".

El corazón de tu despensa, son los "solucionadores", dice Luzón. "Por ejemplo, los básicos de larga duración, como las legumbres en bote (listas para usar tras un aclarado), conservas de pescado de calidad y huevos. Son proteínas rápidas que te salvan cualquier comida. También lo son los granos que sacian, como la avena, el arroz o la pasta integral cumplen su función: darte energía duradera para que no llegues con hambre voraz a la siguiente toma", destaca la técnica en dietética.

Además, prosigue, está el "verde" fácil, es decir: "Verduras congeladas o bolsas de ensalada listas. Facilitan que el consumo de vegetales sea diario y no dependa de si tuviste tiempo de ir al mercado". Pero uno de los pilares de "La Despensa Amiga" "es la flexibilidad". "En mi método, no existen las etiquetas de "prohibido", porque eso solo genera ansiedad", afirma Luzón.

Otro elemento importante es la "gestión del espacio": "La clave está en la proporción. La idea es que la gran mayoría de tu despensa esté compuesta por esos alimentos nutritivos que cuidan tu salud, pero dejando un espacio natural para el disfrute", destaca.

Además, conviene hacer la compra con "paz mental", agregra la experta. Es decir, "incluyendo lo que te gusta de forma consciente hace que la alimentación sea sostenible. Si los básicos están cubiertos, ese capricho no desequilibra tu salud; al contrario, aporta bienestar emocional y evita que sientas que "vives a dieta".

Otro consejo es que compres siempre con utilidad, no con miedo. "Para ello", añade Ana Luzón, "te sugiero construir tu propia Despensa Amiga cambiando cambiar el enfoque en el supermercado. Mira el conjunto, no el detalle, no te obsesiones con un gramo de azúcar arriba o abajo. Mira si ese producto te ayuda a comer mejor en general y si te gusta de verdad. Y piensa que a veces es mejor un producto sencillo y tradicional que uno ultra-procesado que se vende como 'fit' o '0%'. Mi método apuesta por alimentos que reconozcas y sepas cocinar".

Finalmente, Ana Luzón insisten en que "la mejor cesta de la compra es la que te permite comer de forma saludable de manera automática, dejando el estrés fuera de la cocina y permitiéndote disfrutar de cada bocado, sea un nutritivo porridge de avena o una galleta con el café", concluye.

*Ana Luzón es técnica en nutrición y defensora de una alimentación realista, alejada de dogmas y dietas restrictivas. Su enfoque se centra en ayudar a las personas a reconectar con sus señales de hambre y saciedad, integrando la salud física con el bienestar emocional y el contexto de la vida actual. Más información en www.analuzonsalud.es y en Instagram @analuzonsalud.