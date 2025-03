Ni un ratito ni todo el día: una nutricionista revela cuánto debes esperar antes de conducir si has bebido

Beber y conducir no es una buena idea en ningún sitio, pero en Italia las consecuencias son cada vez más duras. Con la entrada en vigor del nuevo Código de Circulación, quien supere los 0,5 gramos por litro de sangre se expone a sanciones económicas que pueden superar los 2.000 euros, además de la suspensión del carné. En el caso de conductores profesionales o noveles, la tolerancia es cero.

Las autoridades sanitarias insisten en que la única cantidad segura de alcohol al volante es ninguna. Sin embargo, en un país con una fuerte tradición gastronómica y una cultura donde el vino es un acompañante habitual de las comidas, evitar el alcohol en eventos sociales no siempre es tan sencillo. La pregunta es recurrente en cenas y reuniones: ¿cuánto hay que esperar antes de poder conducir tras haber bebido?

La nutricionista Valentina Galiazzo, en una entrevista publicada en La Cucina Italiana, dice que alcanzar el límite permitido es más fácil de lo que parece. Un par de copas de vino o una cerveza mediana pueden ser suficientes para llegar a esos 0,5 gramos por litro de sangre. Sin embargo, la cantidad exacta varía según la persona. La absorción del alcohol depende de factores como la edad, el peso, el género y la velocidad a la que se bebe.

Las mujeres y los menores de 21 años metabolizan el alcohol con más dificultad, mientras que las personas con menos hábito de consumo pueden notar sus efectos con una cantidad menor. Beber rápido y con el estómago vacío también acelera la subida del nivel de alcohol en sangre, lo que puede hacer que un simple brindis se convierta en problema.

¿Cómo reducir el efecto del alcohol antes de conducir?

Si no se puede evitar beber antes de ponerse al volante, existen fórmulas de minimizar el impacto del alcohol en el organismo. Comer antes y durante se consume ayuda a frenar la absorción, especialmente si la comida incluye proteínas, grasas y carbohidratos de absorción lenta.

Los alimentos ricos en fibra, como las verduras, pueden facilitar el trabajo del hígado, mientras que el azúcar y los carbohidratos refinados, presentes en dulces, bollería o pan blanco, pueden hacer que el nivel de alcohol en sangre suba todavía más. Beber agua entre copas también ayuda a diluirlo y a acelerar su eliminación, además de reducir el impacto en el hígado.

A pesar de lo que prometen ciertos productos que circulan por internet, no hay remedios milagrosos. Las bebidas y suplementos que aseguran reducir la alcoholemia en minutos no tienen base científica, avisa Galiazzo. Tampoco los probióticos o los depurativos del hígado consiguen hacer desaparecer el alcohol más rápido. El cuerpo necesita su tiempo, y la única manera segura de asegurarse de que ha procesado el alcohol es esperar.

El tiempo mínimo recomendado para eliminar dos copas de vino ronda las dos horas, aunque esto no garantiza que todo el alcohol haya desaparecido por completo. La opción más prudente es cenar temprano y dejar pasar suficiente tiempo antes de coger el coche. Si las circunstancias no lo permiten, lo mejor es optar por otras alternativas de transporte. La única garantía real de evitar un positivo en un control es no beber, y en un país donde las multas son cada vezz más severas, no merece la pena arriesgarse.