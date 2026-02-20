Olivia, dietista gastrointestinal: "Si te sientes hinchado después del café, puede que en realidad sea por ese chorrito de leche"

Para la mayoría de las personas, el café es un irrenunciable diario, y más aún en el desayuno. Al efecto 'espabilador' que tiene la cafeína, se suma lo reconfortante que es tomar una bebida caliente para empezar el día, casi a modo de ritual antes de arrancar la rutina, algo que también aplica para los que son más de té.

Para algunas personas, sin embargo, ese café o té les produce hinchazón. Olivia Molyneux, dietista gastroenteróloga británica, ha explicado en The Mirror a qué puede deberse.

"Si alguna vez te has sentido hinchado después de tu taza de café de la mañana o tu capuchino del mediodía, es posible que no sea por la bebida en sí, sino por ese chorrito de leche", ha apuntado.

Concretamente, se debe a la lactosa presente en la leche de vaca. Aunque sea muy poca cantidad, esa lactosa llega al colon, donde pueden surgir problemas si hay alguna intolerancia. Allí fermenta y eso es lo que puede causar la molesta hinchazón.

Evitar esa lactosa recurriendo a otro tipo de leches presentes ahora en el mercado, como la sin lactosa o las vegetales, puede dar carpetazo a ese problema. Y siempre, antes de realizar cambios drásticos en la dieta, lo recomendable es comentarlo primero con un profesional de la salud.

Advertencia para los que consumen leche sin lactosa sin necesitarlo

¿Qué puede pasar si nos quitamos la lactosa por nuestra cuenta sin seguir ese consejo médico o de nuestro nutricionista? No es asunto menor.

El nutricionista Pablo Ojeda explicó en 2023 en el programa Más vale tarde de laSexta que la lactosa se compone de dos moléculas: glucosa y galactosa. De manera muy gráfica, puntualizó que cuando se ingiere, nuestro cuerpo se encarga de romperlas por medio de una especie de "espadas".

¿Qué ocurre en el cuerpo de las personas con intolerancia? Que esas 'espadas' no se despliegan. Si no tenemos intolerancia pero empezamos a consumir de manera habitual sólo leche sin lactosa, "poco a poco desafilas tus espadas" y "tú solito te estás desarrollando una intolerancia".