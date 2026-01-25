Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pepa López, psicóloga, sobre por qué es más complicado cumplir los propósitos de Año Nuevo que los de septiembre: "Suelen ser un poco más emocionales"
Funcionan como “una página en blanco”.

Sandra Hernández Jiménez
Una persona haciendo una lista de propósitos de Año nuevo.Getty Images

Enero suele presentarse como la gran oportunidad anual para empezar de cero. Tras el paréntesis de las fiestas y el cierre simbólico de un ciclo, muchas personas sienten que es el momento perfecto para proponerse cambios importantes y fijar metas ambiciosas. El nuevo calendario funciona como un punto y aparte que invita a reflexionar, hacer balance y plantear mejoras personales, aunque no siempre resulta sencillo mantener esos objetivos en el tiempo.

Cabe destacar que estos propósitos tienen a ser de forma distinta a los que se plantean en septiembre. Según explica la psicóloga Pepa López, responsable del gabinete ‘La Pecera de Pepa’, estos nuevos propósitos que acompañan el cambio de año conectan más con deseos profundos y con la necesidad de mejorar el bienestar personal, lo que los hace más ilusionantes, pero también más difíciles de sostener si no se traducen en pasos concretos y realistas.

Según explica López, en declaraciones recogidas por la COPE, tanto la vuelta al cole como el inicio de año son momentos naturales para hacer balance, pero cada fecha tiene un tono distinto: septiembre suele estar ligado a la “vuelta a la rutina” y a reactivar sistemas ya establecidos; en enero, en cambio, los propósitos “suelen ser más emocionales” y funcionan como “una página en blanco” que invita a plantear cambios más profundos. Esa carga emocional impulsa metas de mayor calado que requieren más recursos y organización para sostenerse.

Acciones concretas y medibles

La psicóloga advierte de que esa intensidad sentimental es un arma de doble filo: el impulso inicial es poderoso, pero sin pasos concretos es fácil agotarse o perder rumbo. "Cuesta un poquito más mantenerlo, porque se exige de más planificación", explica. Por eso recomienda descomponer los grandes objetivos en acciones concretas y medibles, por ejemplo transformar “hacer más deporte” en “pasear 30 minutos tres veces por semana”.

Con este pequeño gesto facilitamos la consolidación del hábito y permite aumentar la exigencia de forma progresiva, incorporando nuevos esfuerzos poco a poco, por ejemplo pasando más adelante a entrenar en un gimnasio uno o varios días a la semana. De este modo, explica López, el cambio se integra de forma más equilibrada en la rutina diaria, evitando comienzos demasiado intensos que suelen terminar en cansancio y abandono.

Además, las técnicas de planificación puntual aumentan la probabilidad de éxito porque enlazan una situación concreta con una acción concreta (por ejemplo: “si son las 19:30 y estoy en casa, me pongo las zapatillas y salgo a caminar”). Estas estrategias facilitan el inicio de la conducta y reducen la fricción mental en los momentos decisivos, haciendo que el compromiso dependa menos de la motivación del momento y más de hábitos previamente definidos.

Para metas que implican varios pasos, como plantearse “viajar más”, López propone una hoja de ruta: fijar fechas, elegir destinos y reservar pequeños hitos que conviertan la idea en un plan tangible. También subraya la importancia de la autocompasión, registrando los avances, ajustando cuando algo no funciona y celebrando las pequeñas victorias para evitar que un tropiezo provoque el abandono total. En definitiva, paciencia, concreción y autoconocimiento son las claves para que las buenas intenciones de enero no se queden solo en eso. 

Sandra Hernández Jiménez
