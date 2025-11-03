Pepita, 106 años, sobre su secreto para alcanzar la longevidad: "Sobre todo, me río, hay que estar contento"

A Pepita Bernat no se le ha borrado la sonrisa ni con las guerras, ni con las pandemias, ni con los achaques que se presumen para alguien de su edad. A sus 106 años, esta leridana mantiene la energía de quien todavía tiene muchos planes por delante. Esta semana, esta longeva mujer, como en su día lo fue la también catalana Maria Branyas, visitó el plató de Y ahora Sonsoles, el magacín de Antena 3 que cada tarde presenta Sonsoles Ónega, para compartir sin ningún su secreto para vivir tanto y tan bien.

Aunque ella insiste en que “no hay ningún secreto”, lo cierto es que su receta suena bastante convincente: “Comer sano, moverse todos los días y tener una actitud buena”, explicaba con naturalidad; la misma con la que compartió el menú que había compartido con la actriz Loles León en el comedor de Antena 3: “Alcachofas, tomate y no sé qué más, de verdura. Todo bueno, verdurita", decía Pepita sin darle mucha importancia, como si resumiera en un plato lo que repite con toda naturalidad: lo simple funciona.

Pepita ha trabajado toda la vida y no ha parado ni ahora, a sus 106 años. "He trabajado muchísimo y he bailado muchísimo. Aún bailo. El día que bailo no me duele nada”. No lo dice como una gracia sino como un hecho, aunque tampoco sin pruebas científicas, solo con las que le ha enseñado su experiencia. "Me muevo todos los días. Todos los días. Es muy importante", subraya Pepita, para quien moverse no es sólo una costumbre sino una forma de seguir sintiéndose viva y joven.

Aunque el verdadero secreto de la longevidad de Pepita no está ni en su alimentación ni en su actividad física diaria. La razón que explicaría cómo ha soplado las 106 velas está en su actitud ante la vida que, pese los disgustos que le ha dado en su centenario, la afronta con el ánimo por las nubes. De hecho, cuando Sonsoles le pregunta por el asunto, ella le responde como quien le sorprenden que le hagan una pregunta tan obvia: “Sobre todo reírse de la vida. Estar contento. No buscar problemas. Y si los hay, solventarlos a las buenas, no a las malas. Tener una actitud buena, eso es lo más importante", comenta.

Actividad física moderada, alimentación sana, mentalidad positiva y "mucha" lectura, han permitido que Pepita conserve la memoria (casi) intacta. “He sacado un libro que tienes que comprarlo", le dice a Sonsoles, ganadora del Premio Planeta en 2023, que le pregunta por el título para encargarlo en su librería, aunque tendrá que buscarlo por el nombre del autor porque "no me acuerdo cómo se llama", le dice la centenaria a la presentadora, que sí recuerda que se ha publicado "hace un mes".

A su lado está el doctor Peña, director de la Cátedra del Corazón y Longevidad, que la ve como quien mira un caso de estudio que se escapa de los libros y revistas. “Pepita tiene un pensamiento positivo y es imbatible mentalmente. Ha superado guerras, pandemias y todo tipo de adversidades", explica a Sonsoles, que confiesa que Pepita “ahora está con sobredosis de vitalidad" porque cuando la conoció, tras unos análisis, descubrió que tenía un déficit de vitamina D y B12, como le pasa "al 85% de la población”.