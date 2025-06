Solo cinco minutos de ejercicio al día ya aporta: "Marca la diferencia"

A la hora de seguir un estilo de vida saludable, son muchos los que piensan que hay que realizar ejercicio físico vigoroso durante al menos una hora al día. Sin embargo, esto no es cierto. Un reciente estudio publicado en el European Journal of Applied Physiology apunta que se puede mejorar la condición física con solo cinco minutos de ejercicio de fuerza al día.

Concretamente, la investigación analizó los beneficios de una rutina de cuatro ejercicios con una duración de cinco minutos en total realizada diariamente durante cuatro semanas, mejoró significativamente la condición física y la salud mental en personas sedentarias.

De esta forma, se demostró que el ejercicio físico de fuerza realizado durante un tiempo breve pero de forma intensa puede tener beneficios en el estado físico, especialmente de personas principiantes o no acostumbradas al ejercicio físico.

Los ejercicios realizados cada uno con 10 repeticiones son los siguientes: sentadilla con silla, flexiones de pared, reclinación de silla (similar a una abdominal, pero realizada en una silla, por lo que se cuenta con menor rango de movimiento) y elevación de pantorrillas.

Los participantes calificados "sanos pero sedentarios" de este estudio fueron cuatro hombres y 18 mujeres de entre 32 y 69 años y todos ellos realizaron las repeticiones a ritmo estricto, cinco segundos para la fase excéntrica (bajada) y un segundo para la concéntrica (subida).

“A los participantes se les permitió elegir el momento en el que completaban los ejercicios, y estos podían realizarse juntos o distribuidos a lo largo del día", señala la investigación.

Una vez fueron alcanzando estos ejercicios sin esfuerzo se les dieron entre tres o cuatro transiciones hasta alcanzar ejercicios complejos como sentadilla con pistola (a una pierna), flexiones sin rodillas o abdominales fomentando así lo que se conoce como "sobrecarga progresiva".

“La mayoría de la evidencia muestra que incluso hacer cantidades muy pequeñas de ejercicio o actividad física es beneficioso para la salud, pero más es mejor para nosotros”, señala a The Independent el doctor Richard Blagrove, profesor titular de fisiología en la Universidad de Loughborough (Reino Unido).

Estas rutinas especialmente dedicadas para quienes no tienen tiempo para hacer ejercicio o personas que no están especialmente en forma siguen los beneficios de las llamadas "meriendas de ejercicio". "Hacer cualquier cosa es mejor que no hacer nada", aseguró a la CNN Michael Betts, entrenador personal y director de TrainFitness en Londres. "Siempre que te muevas de vez en cuando, sometiendo a tu cuerpo a un poco de estrés, este se adaptará y mejorará", añadió.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.