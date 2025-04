Soy técnica en nutrición y éstos son los alimentos que te ayudarán a recuperarte de la gripe

Cuando estamos resfriados o con gripe, es fácil perder el apetito o pensar que como nos movemos menos, necesitamos comer menos. Pues no es así. "Recuperarse de una infección como la gripe implica un gasto energético importante, incluso estando en cama. Nuestro sistema inmune está trabajando a pleno rendimiento y necesita recursos para hacerlo bien", aclara la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón.

Y enumera las consecuencias que puede tener no estar bien alimentado en esos momentos. "Comer poco puede alargar los síntomas, hacernos sentir más débiles y dificultar la recuperación". Por eso, Luzón recomienda "elegir alimentos adecuados puede ayudarte a sentirte mejor antes y a sostener ese proceso de sanación". Y pone algunos ejemplos que nos ayudarán en esos momentos.

Su primera recomendación son los caldos caseros porque "proporcionan "hidratación, electrolitos y confort". "Un buen caldo de pollo, verduras o miso no solo reconforta, sino que hidrata y aporta minerales que el cuerpo necesita para recuperarse. El vapor ayuda a descongestionar y su temperatura suave favorece la digestión", explica esta experta en dietética. Y revela, además, un consejo más: "Añade jengibre y cúrcuma para potenciar su efecto antiinflamatorio".

Su segunda recomendación es tomar frutas ricas en vitamina C. "Aunque la vitamina C no cura la gripe, sí puede ayudar a acortar su duración. Frutas como kiwi, naranja, mandarina, fresas o papaya son excelentes aliadas por su aporte de antioxidantes", recalca esta experta. Y sugiere un plato concreto: "Prueba una ensalada de frutas con zumo natural de naranja y un toque de menta fresca".

En tercer lugar, podemos optar por las "proteínas suaves y fáciles de digerir". Luzón recalca que "la fiebre y la inflamación aumentan el recambio proteico". Así que "incluir proteínas ayuda a preservar masa muscular y acelerar la regeneración de tejidos. Huevos, pollo, pescado blanco, tofu o legumbres bien cocidas son buenas opciones", añade.

Otra buena opción en los momentos de resfriado o gripe son las verduras cocidas y las cremas templadas, propone Luzón. "Aportan vitaminas, minerales y fibra sin sobrecargar la digestión. Las cremas (calabaza, zanahoria, calabacín) son reconfortantes y nutritivas, sobre todo si añadimos aceite de oliva virgen extra al final".

Y su quinta propuesta para esos momentos son "las infusiones realizadas con plantas medicinales". "Manzanilla, tomillo, jengibre o hinojo ayudan con la digestión, alivian la tos o la mucosidad y favorecen la hidratación. Puedes tomarlas solas o con una cucharadita de miel si no hay contraindicación", aconseja.

Así que, en resumen, Luzón insiste en que el mensaje importante es que "comer menos no ayuda a recuperarse antes": "Aunque estés más sedentaria o con menos hambre, tu cuerpo necesita energía para defenderse, reparar tejidos, regular la temperatura y mantener el funcionamiento de todos los sistemas. No se trata de forzarse, sino de hacer elecciones suaves, nutritivas y frecuentes, incluso en pequeñas cantidades", desataca.

Además, recuerda que "cuidarse también es comer lo que tu cuerpo necesita para sanar". "Y eso incluye descansar, hidratarte y alimentarte con compasión, aunque no tengas hambre o te muevas menos. La energía que no estás gastando en caminar, tu cuerpo la está utilizando para defenderte", concluye esta experta.