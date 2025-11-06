Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un estudio lanza un importante aviso a los que piensan que el yogur fortalece los huesos
Salud

Salud

Un estudio lanza un importante aviso a los que piensan que el yogur fortalece los huesos

Revisaron más de 1.300 estudios.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Una chica mona come yogur con cuchara con mucho apetito, tiene la boca sucia, se divierte y hace muecas. Escena cotidiana, en casa, en la cocina, primer plano. Retrato
Una chica come yogur con cuchara.Getty Images

Durante años, el yogur ha gozado de una reputación impecable como uno de los alimentos más saludables de nuestra dieta. Rico en calcio, proteínas y vitaminas, se le ha atribuido el poder de fortalecer los huesos y prevenir enfermedades como la osteoporosis.

Sin embargo, una reciente investigación publicada en la revista científica Frontiers in Nutrition ha puesto en duda parte de esta creencia tan extendida, lanzando un importante aviso a quienes confían en el yogur como fuente clave para mejorar la salud ósea.

El trabajo, liderado por un grupo internacional de científicos, analizó de forma exhaustiva los efectos del consumo de yogur en la salud ósea de adultos con y sin osteoporosis. Para ello, los investigadores revisaron más de 1.300 estudios publicados entre 1970 y 2024, de los cuales solo 12 cumplieron los criterios científicos necesarios para ser incluidos en el análisis final.

A partir de esos datos, se evaluaron parámetros como la densidad mineral ósea (DMO), el riesgo de fracturas y los marcadores de recambio óseo. Aunque algunos trabajos sugerían una ligera relación positiva entre el consumo de yogur y la mejora de la masa ósea, la conclusión global fue que la evidencia actual es insuficiente para afirmar que comer yogur mejore significativamente la salud de los huesos o prevenga fracturas.

Beneficios mínimos y evidencia limitada

Según el estudio, los investigadores encontraron que, si bien el yogur contiene nutrientes esenciales —como calcio, fósforo, potasio, zinc, vitamina D y vitaminas del grupo B—, su impacto real sobre la estructura ósea es mínimo. En concreto, el metaanálisis mostró un efecto positivo muy leve en la densidad mineral ósea del fémur, pero tan pequeño que no tiene relevancia clínica.

De hecho, el estudio advierte que la mayoría de los trabajos previos eran observacionales y carecían de ensayos clínicos aleatorizados, lo que limita la fiabilidad de los resultados. Además, no se caracterizó el tipo de yogur consumido, un factor clave para entender sus posibles efectos.

¿Por qué el yogur no ofrece el “escudo óseo” que muchos creen?

Según los autores, el problema no está en el yogur en sí, sino en las expectativas poco realistas sobre su capacidad para fortalecer los huesos. Aunque sus bacterias vivas pueden producir vitaminas K y B, y que mejora la digestión de la lactosa, el cuerpo necesita algo más que yogur para mantener una estructura ósea sólida.

Una dieta equilibrada rica en calcio, exposición solar para sintetizar vitamina D, y ejercicio físico regular siguen siendo las estrategias más eficaces para preservar la salud de los huesos.

El yogur puede seguir formando parte de una dieta saludable gracias a su aporte nutricional y a sus beneficios digestivos, pero no debe considerarse una herramienta eficaz por sí sola para prevenir la osteoporosis o las fracturas.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 