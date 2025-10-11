Un panadero revela el error que cometemos muchos al hacer la masa en casa: "El resultado final queda demasiado rígido"

Preparar masa de pan en casa puede parecer sencillo, pero muchos cometen errores que afectan la textura y el sabor. Según el panadero Jussi Murtomaa,, la masa ideal debe ser suave, firme y fácil de moldear, sin pegarse a los dedos ni a la superficie de trabajo.

El fallo más común que detecta Murtomaa es añadir sal directamente a la levadura disuelta en el líquido. Esto inhibe la acción de la levadura, evitando que la masa suba correctamente y dejando el pan pastoso y sin sabor característico. “Cuando la levadura no funciona, el pan sabe más a levadura que a pan”, explica.

Para evitarlo, recomienda incorporar la sal al final del amasado, aproximadamente cuando la masa esté en un 75 % de su preparación, y mezclarla cuidadosamente para no dañar la estructura del pan. Esta técnica asegura que la levadura pueda fermentar los azúcares de la masa y mantener su textura y sabor.

Otro error frecuente es usar demasiada harina al amasar, con la intención de que la masa no se pegue. Según Murtomaa, esto puede endurecerla y hacer que quede demasiado rígida. La mejor práctica es emplear la mínima cantidad posible y confiar en la elasticidad natural de la masa.

El panadero también subraya que factores como la humedad ambiental influyen en el resultado, por lo que es recomendable practicar y familiarizarse con la masa. Además, asegura que ponerle “corazón” al hornear marca la diferencia en la calidad final del pan.

En su panadería, los bollos tradicionales son un ejemplo de masa bien logrado: corteza crujiente, interior jugoso y sabor caramelizado. El secreto está en el relleno, que se mezcla antes de aplicarlo para repartir uniformemente la mantequilla con canela y azúcar.

Finalmente, Murtomaa aconseja pincelar los panecillos recién horneados con agua azucarada y espolvorear azúcar granulada por encima. Este detalle potencia el brillo, prolonga la frescura y mejora el sabor, logrando panecillos caseros con apariencia y textura profesionales.