Una mujer por un diagnóstico de repente es visitada por dos especialistas cuando les muestra lo que pasa en su oreja

Holi Barron entró y salió de decenas de consultas médicas durante diez años con la desesperación de quien empieza a padecer una creciente lista de síntomas misteriosos. A pesar de recibir numerosos tratamientos, ninguno logró causarle efecto. El hinchazón de garganta, erupciones cutáneas o la fatiga extrema seguían estando presentes en su día a día.

Las rarezas de su sintomatología fueron creciendo hasta que recientemente encontraron un cartílago rojo y caliente en su oreja que fue determinante para finalmente dar con el diagnóstico preciso que tanto tiempo Barron estaba esperando: policondriti recurrente, una afección rara que afecta a menos de 5,000 personas en todo Estados Unidos.

Tras enterarse de la noticia, grabó rápidamente su experiencia e impresiones en la red social de Tik Tok. "Cuando le envías a tu reumatólogo una foto de 1 nuevo síntoma extraño y de repente, después de años sin diagnóstico, te ven dos especialistas", afirmaba emocionada a través de la pantalla.

Antes del enrojecimiento y el dolor del oído", dijo Barron, "incluida la artritis inflamatoria, el fenómeno de Raynaud, el tinnitus, episodios de vértigo leve, fatiga extrema, sensación de hinchazón de la garganta, dolor en el puente de la nariz", prosiguió.

Barron ahora se encuentra en manos de los especialistas y se espera que siga tomando hidroxicloroquina, un medicamento antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) que puede reducir el dolor de la artritis y la hinchazón.