Una sanitaria da la lista de los alimentos que nunca habría que llevar a la playa: alguno es de lo más habitual allí

En una jornada de playa no pueden faltar la toalla, el protector solar, la sombrilla y, si por si nos da el hambre, algo para comer. Sin embargo, no hay que descuidarse, puesto que las altas temperaturas pueden afectar a según qué alimentos y terminar causándonos una intoxicación alimentaria.

La dietista María de Lluc, que en sus redes divulga sobre alimentación, ha detallado en una de sus últimas publicaciones en Instagram las comidas que ella, como sanitaria, nunca llevaría a la playa.

"Hay alimentos que, aunque parezcan inofensivos, pueden jugarnos una mala pasada si los llevamos a la playa sin precaución", expone. "En verano, con el calor, hay ciertos alimentos que yo evitaría por completo si van a estar horas fuera del frío", agrega.

Esta es su lista, en la que figuran algunos alimentos que muchos españoles suelen asociar a sus escapadas playeras:

Tortilla poco cuajada

Ensaladilla rusa con mayonesa casera

Mariscos

Lácteos tipo yogures, flanes, quesitos…

Huevos cocidos o rellenos

Croquetas o empanados sin refrigerar

Como argumenta, no están prohibidos, "pero si no tienes una buena neverita o no los vas a consumir rápido, mejor optar por opciones más seguras".