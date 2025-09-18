Una técnica en nutrición señala los ingredientes que tiene el mejor jamón cocido del supermercado

Si te preguntas cómo elegir jamón cocido en el supermercado y no llevarte un fiambre, hay una serie de ideas clave que te pueden ayudar: "Elige ´jamón cocido extra´, con pocos ingredientes, sin féculas/almidones ni proteínas añadidas y con sal baja. Eso te asegura un producto más parecido a carne cocida y menos ´rellenos´". Es lo que sugiere la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón. Esta experta señala, a continuación, los seis aspectos en los que deberos fijarnos a la hora de escoger el producto más adecuado.

En primer lugar, fíjate en el nombre del producto. "Es mejor si pone 'Jamón cocido extra'. Evita los que indiquen 'Fiambre de jamón' porque suelen llevar almidones o proteínas añadidas para abaratar y retener agua. Y esta diferencia no es marketing: viene definida en la norma de calidad española para derivados cárnicos", afirma Luzón.

El segundo consejo consiste en recordarnos que debemos leer la lista de ingredientes, que, como dice esta experta, en este caso, "cuanto más corta mejor". "Lo ideal es algo así: jamón de cerdo, sal, antioxidante, conservador. Si lees fécula/almidón (maíz, patata, tapioca) o proteínas de soja/leche, estás ante un fiambre (producto de menor calidad tecnológica)", advierte la técnica en dietética. "Además, verás a veces fosfatos o gelificantes (para textura y agua). No suman valor nutricional y los azúcares (dextrosa) pueden aparecer en poca cantidad; en 'extra' están limitados".

La tercera pauta es que compruebes la sal que tiene. "El jamón cocido suele moverse entre 1,5 y 2,2 g de sal por 100 g según marcas. Si te preocupa la tensión o simplemente quieres cuidarte, busca opciones “reducidas en sal” (~1,4–1,6 g/100 g). Recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomiendan ≤5 g de sal/día en total".

¿Y qué debes mirar sobre los nitritos y nitratos que contiene un producto? Ana Luzón explica que "se usan por seguridad (evitan bacterias y dan color rosado)". "La UE ha bajado los límites permitidos y esa revisión empieza a aplicarse progresivamente desde el 9 de octubre de 2025 (con periodos transitorios). Si prefieres reducirlos, puedes escoger productos “sin nitritos añadidos” (ten en cuenta que a veces usan extractos vegetales ricos en nitratos)", explica.

Respecto al valor nutricional que puedes esperar por cada 100 gramos de producto, las proteínas deben ser de alrededor de 17–20 g; la grasa: entre 2 y3 gramos (según la marca), y la sal, mejor cerca de 1,5 g/100 gramos. Estos rangos son coherentes con etiquetas comerciales habituales en España", añade esta experta.

Y, en sexto lugar, Luzón explica cada cuánto es aconsejable comerlo: "El jamón cocido es carne procesada. Las autoridades sanitarias recomiendan no abusar y priorizar proteínas menos procesadas (legumbres, pescado, huevos, carne fresca). Úsalo como recurso práctico ocasional, no como base diaria".

Y, para acabar, esta experta en dietética nos cuenta un truco que dice que siempre es útil si compras al corte. "Pide ver la etiqueta/ficha del producto (ingredientes y tabla nutricional). Si no pueden enseñártela, mejor llévate una versión envasada con información completa, porque la norma exige que la denominación y composición estén claras, concluye.