¿Ves 'moscas' o grumos negros volando en tu ojo? ¿Deberías preocuparte e ir al médico?

Las moscas volantes son fruto del proceso de envejecimiento del ojo y no suelen produir problemas más allá de incomodidad.

Las percibimos como moscas o grumos o hilos que parecen flotar ante nuestros ojos y resultan verdaderamente molestos. Su nombre científico son miodesopsias que, según recoge la web de la clínica Miranza: "Son unas opacidades que “flotan” en el gel vítreo que rellena el globo ocular. Aunque te puede parecer que las tengas delante de tus ojos, en realidad lo que ves son las sombras de pequeños “grumos” o condensaciones que se forman en este líquido gelatinoso y transparente".

En principio, si las miodesopsias van y vienen, no necesitan ningún tratamiento ni entrañan mayor gravedad pues son fruto del envejecimiento de nuestros ojos. Eso sí, tienen mayor probabilidad de desarrollarlas a una edad más temprana las personas con mucha miopía, los diabéticos, quienes padecen inflamaciones intraoculares o hemorragias vítreas, y los pacientes que se han sometido a una cirugía para las cataratas.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Si las miodesopsias surgen de forma repentina y no desaparecen, es importante informar al especialista, especialmente si van acompañadas de otros síntomas como destellos luminosos o pérdida de visión lateral o periférica.

¿Tienen tratamiento?

Como advierte el National Eye Institute, el tratamiento para las moscas volantes depende de la causa. Pero si "son causadas por la edad y no le molestan, entonces probablemente no necesite ningún tratamiento". No intentar perseguirlas con la mirada y utilizar gafas de sol son algunos de los consejos para sobrellevarlas mejor.

Si las miodesopsias dificultan el día a día se podría barajar la posibilidad de una cirugía llamada vitrectomía para extraerlas.