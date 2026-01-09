La ventana de oportunidad de la vivienda: Sumar tiende la mano a PP y Vox aprovechando la postura de Trump

Podría parecer broma, pero no es broma: se ha abierto una ventana de oportunidad en relación a la vivienda gracias a la postura que ha adoptado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El principal problema de los españoles se expande también por el resto del mundo y la medida que ha decidido adoptar el país norteamericano pone contra las cuerdas a las fuerzas conservadoras.

Este miércoles, Trump anunciaba que prohibirá a grandes inversores institucionales, fondos de inversión, bancos y grandes corporaciones la compra de viviendas unifamiliares que traten de hacer negocio con ellas.

"Durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una casa se consideró la máxima expresión del sueño americano. Era la recompensa por el trabajo duro y por hacer lo correcto, pero ahora, debido a la inflación récord provocada por Joe Biden y los demócratas en el Congreso, ese sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los jóvenes estadounidenses", decía el presidente.

Es por ello que Sumar ha decidido coger el guante y plantear la contradicción ante Partido Popular y Vox. En una entrevista en EFE, el portavoz de vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, explicaba que en noviembre de 2025 ambas formaciones votaron en contra de exactamente la misma medida que ha anunciado Trump. Ahora, ante la nueva posición del presidente estadounidense, está "convencido de que PP y Vox pueden cambiar el sentido de su voto".

El pasado 27 de noviembre, tanto Partido Popular, como Vox y Junts impidieron que la proposición de ley de Sumar para prohibir a empresas y fondos adquirir viviendas iniciara su tramitación parlamentaria. Sin embargo, no fueron los únicos que pusieron trabas a la norma: tanto el Partido Socialista como el PNV se abstuvieron.

Los únicos que se mostraron favorables fueron Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG. "Como parece que el sentido común, ahora de la mano del señor Trump, amplía los votos de Vox y el PP, espero que cuando se pueda volver a debatir esta propuesta de ley salga adelante, porque es importante tanto el mensaje que se envía de cambio de paradigma y de que la vivienda no es un bien de mercado o un negocio, como poner fin a la especulación", decía Ibáñez en EFE.

Según datos de The Wall Street Journal, una de cada cuatro viviendas fueron compradas por los fondos de inversión en 2022. Algo que no pasa desapercibido y que se señala como uno de los principales factores por la interminable subida de precios. También para Trump que dice que durante su mandato se aprobarán "algunos de los planes de viviendas más agresivos de la historia de Estados Unidos".

En España se vendieron hasta 360.000 mil viviendas en seis meses de 2025, el mayor dato de los últimos 18 años y un 20% más que en 2024. Eso sí, en ninguno de los casos la vivienda de protección oficial alcanza ese incremento: tan sólo 24.000 pisos y siguen un 35% por debajo de los niveles de los tiempos de la burbuja.

La propuesta que pretenderá retomar Sumar se trata de una modificación de la ley de vivienda de 2023 para limitar el derecho de transmisión de propiedad de viviendas exclusivamente a las personas físicas, con excepciones como los agentes económicos y sociales, las entidades sin ánimo de lucro, las religiosas y las ONG para el desarrollo.

Empresas como Black Rock tienen como preferencia la inversión en España y supondría un revés que priorizaría la vivienda como derecho en vez de como un elemento de mercado.

Sin embargo, queda esperar si el Partido Popular y Vox cambiarán de opinión a raíz de la postura de Donald Trump y si el Partido Socialista y PNV seguirán absteniéndose a la medida de Sumar.