Silvia Severino, psicóloga: "Llorar es una muestra de buena regulación de inteligencia emocional y conexión real con tus sentimientos"

Una buena gestión emocional es clave para vivir en equilibrio con uno mismo y los demás. En ocasiones el llanto ha estado lleno de prejuicios machistas sobre cuándo, por qué y quién puede lorrar, sobre todo si es en público. La psicóloga Silvia Severino, especialista en familias, ha desmontado estas ideas.

Llorar no es sinónimo de debilidadad, ha dejado claro la psicóloga en un vídeo pubicado en su cuenta de TikTok. "Sabíais que las personas que lloran por cosas pequeñas no son débiles", y así lo ha argumentado en menos de un minuto.

"Llorar no es debilidad, es fotaleza psicológica, aunque muchos creen que es un signo de debilidad, la ciencia dice lo contrario", ha asegurado. "Llorar ayuda a procesar emociones complejas y libera estrés acumulado", ha señalado.

La psicóloga ha apuntado entonces que es también "una muestra de buena regulación de inteligencia emocional y conexión real con tus sentimientos. Además, quienes lloran con frecuencia suelen ser más resilientes y se adaptan mejor al cambio".

Se puede llorar de tristeza, pero también de susto e, incluso, de alegría. Sea por lo que sea que salen las lágrimas a flote no hay necesidad de frenarlas, pero si es debido al primer caso, siempre es una buena opción consultar con un experto y prefundizar en las emociones.