¿Te ha gustado el anuncio de la Lotería de Navidad? ¡VOTA!

Un décimo enmarcado de 1995 hallado en un rastro urbano protagoniza la campaña del anuncio de la Lotería de Navidad 2025. "¿Por qué alguien enmarcaría un décimo?", se pregunta la joven de la pareja tras comprarlo en un mercadillo callejero de antigüedades. Sin embargo, al comprobar el número y la serie en internet confirman que está premiado con un quinto premio que nunca se cobró.

Esta es la historia tras el anuncio de la Lotería de Navidad que Loterías y Apuestas del Estado ha estrenado este miércoles. Y con él, como es tradición, damos por inaugurada la campaña navideña.

