Cambio de hora 2026: esta es la fecha en la que empieza el horario de verano en España

Llega la época del año más esperada para muchos: el cambio al horario de verano. A partir de entonces, los días serán más largos y podrás disfrutar de más tiempo de sol, siempre que la meteorología lo respete.

Pero antes tienes que cumplir el rito de todos los años: cambiar la hora. En esta ocasión la fecha es el domingo 29 de marzo.

En este 2026, el comienzo del horario de verano coincide con la Semana Santa. Tendrás que hacerlo en la madrugada del sábado 28 al domingo 29, que es justo Domingo de Ramos. Así que es importante que lo tengas en cuenta si te vas de vacaciones.

También es buena idea repasar cuáles son los posibles efectos negativos para tu salud por el cambio horario, ya que a algunas personas les puede trastocar.

Cambio de hora en España

Apunta bien la fecha: madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo. A las 2.00, serán las 3.00. Todos los dispositivos tecnológicos la cambian automáticamente, pero si tienes algún aparato analógico te tocará hacerlo a ti.

Esto significa que dormirás una hora menos el fin de semana. Tendrás que planificarte si eres de los que sufren falta de sueño.

El horario de verano se prolongará hasta el domingo 25 de octubre, momento en el que volverá el de invierno.

Así te puede afectar el cambio de hora

El cambio de hora puede tener implicaciones negativas para la salud. Aunque el objetivo es aprovechar mejor las horas de luz y ahorrar energía, hay personas que se toman con desconfianza esta medida, ya que les trastoca.

Así lo avala un estudio de la Universidad de Stanford, que relaciona el cambio de hora con la alteración de los ritmos circadianos. Esto podría causar problemas de salud a largo plazo.

Apunta a lo mismo la Sociedad Española del Sueño (SES). Señalan que algunas personas pueden sufrir irritabilidad, falta de concentración y un peor rendimiento laboral durante los primeros días tras el cambio horario.

¿Hasta cuándo se va a seguir haciendo el cambio de hora?

En la Unión Europea existe el debate de acabar con el cambio de hora, aunque todavía no ha quedado claro cuándo y de qué manera se llevaría a cabo. De momento, tendrás que seguir adelantando y atrasando el reloj.

En el caso de que finalmente se tome esta decisión, España tendría que optar por el horario de invierno o el de verano.

La Sociedad Española del Sueño prefiere el horario de invierno, pues "promueve un ritmo biológico más estable que el del verano, algo que contribuye a mejorar el rendimiento intelectual y ayuda a disminuir la aparición de enfermedades".