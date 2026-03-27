Si vas a comprar torrijas de supermercado, la OCU ya las ha probado por ti: sus dos ganadoras

Sí, como las de casa de toda la vida no hay ninguna, pero si esta Semana Santa entra el antojo de torrijas y no hay tiempo de prepararlas o no se quiere empantanar toda la cocina, está la opción de comprarla hecha. Obradores y pastelerías son una opción ganadora, pero las de supermercado van ganando enteros.

Un año más la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado las torrijas de supermercado y da una de cal y una de arena: han detectado que, en general, mejoran en jugosidad y textura, pero siguen encontrando "sabores aceitosos y retrogustos grasos".

Han estudiado las de siete cadenas diferentes y observan asimismo "notables diferencias", especialmente "en lo que respecta al empleo de aditivos y la sustitución de azúcar y miel por jarabes".

"Uno de los principales inconvenientes de las torrijas a la venta en supermercados es la excesiva presencia de aditivos", subrayan en un comunicado. Han llegado a identificar "hasta 14 diferentes" y cada torrija lleva, "de media", cinco.

"Entre los más habituales, los colorantes, los correctores de acidez y los emulsionantes, además de los conservantes, lo que los define como productos ultraprocesados", inciden. A esto sólo ponen una excepción, la de la torrija de El Corte Inglés, "que no presenta ningún aditivo entre sus ingredientes". Precisamente, como ahora veremos, ésta es una de las mejor paradas del análisis.

La OCU señala que "otro aspecto criticable" es la sustitución de "buena parte del azúcar de la receta tradicional por jarabes de glucosa y fructosa, edulcorantes más baratos y de inferior calidad": "Se observa en todas las torrijas salvo en las de Alcampo y El Corte Inglés. Y en ningún caso se ha hallado miel, un elemento característico de la pastelería que aporta matices aromáticos y una percepción de mayor calidad".

Sobre los aceites empleados para freírlas, indican que la mayoría utilizan de girasol o de nabina, "neutros por naturaleza pero susceptibles de aportar sabores desagradables si el aceite se recalienta o se reutiliza en exceso". Y eso 'canta' en la degustación.

Sin embargo, recalca la OCU en que la cata, realizada por cocineros profesionales, éstos coinciden en que "las texturas han mejorado respecto a evaluaciones anteriores". Las dos que han destacado son: