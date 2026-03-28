Alquila una habitación por 475 euros al mes, pero se rinde ante la evidencia del desastre: "Ciertamente no es algo bonito"

Alquilar una habitación a buen precio y condiciones aceptables es prácticamente ya una quimera. Y para muestra, un botón. Pese a que el problema de la vivienda afecta principalmente a las grandes ciudades, los pueblos no se libran.

En el municipio de El Pardo, situado en la Comunidad de Madrid, se alquila una habitación por 475 euros cuyas condiciones están muy lejos de ajustarse a su precio. "Ciertamente no es algo bonito, pero sí tremendamente acogedor y práctico", reconoce el propio dueño.

La cuenta de TikTok @le_petit_patito, conocida por comentar anuncios de portales inmobiliarios, ha publicado un video donde muestra una de las seis habitaciones de una casa donde pueden vivir "hasta seis personas".

La primera sorpresa llega al ver la ubicación exacta de esta habitación: la terraza de un chalet. "Esto, a los que habéis leído Manolito Gafotas, os recordará a cómo dormían el abuelo y Manolito", bromea la propietaria de la cuenta.

Incluye un perchero sobre la cama

La habitación no esconde gran cosa, pues apenas cuenta con una "camita" con "sábanas color azul hetero". La estantería, visiblemente avejentada, podría pertenecer a la categoría "lo ha dado todo de Wallapop".

En una de las paredes hay un espejo de cuerpo entero. Sin embargo, para poder mirarse de forma completa "tenemos que estar subidos a la cama". Uno de los objetos más llamativos de la habitación es la barra que hay colgada sobre la cama.

"Como veis permite la colocación de abrigo o traje largo. Si dormimos un poco por esta zona, no hay ningún problema", explica @le_petit_patito. Entre los adornos de la habitación destaca "un cuadro onírico" que recuerda a Elrond, personaje de El señor de los anillos.

"¡Corred, que vuela!"

La estancia también incluye un escritorio pequeño "suficiente para abrir un atlas". Al otro lado se puede ver "una estantería de estas esquineras que solo sirven para poner adornitos".

Otra de las características más llamativas de la habitación es "la entrada de luz cenital" que hay en el techo, "estilo Panteón de Agripa". Por último, y al fondo, está el baño "con su puerta de vidrio esmerilado".

"Privacidad sin renunciar a la luz, que como veis tiene una ducha con cortina de ducha, una cómoda sin lavabo visible y un váter pegado a la pared", describe la propietaria de esta cuenta de TikTok. "¡Corred, que vuela!", ironiza.