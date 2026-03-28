Se queja de un animal dentro del restaurante, pero la respuesta del propietario le quita la razón al instante: "Dio menos ruido que usted"

No todo el mundo está de acuerdo con la política de admisión de mascotas en los restaurantes. Pese a que cada vez son más los establecimientos que admiten la entrada a los animales domésticos, a muchos parece molestarles demasiado.

El siguiente caso es un ejemplo. Un cliente ha publicado una reseña en la que se queja de que haya animales dentro del restaurante donde ha ido a almorzar: "Si dejas entrar animales, podrías poner un cartel 'pet friendly' y al menos los que no queremos comer de ese modo no tenemos la obligación de hacerlo", señala.

Seguidamente, le recuerda al dueño que "la amabilidad es un grado" y que "debería saberlo". Unas palabras que, como era de esperar, no han quedado sin respuesta. El dueño del restaurante ha visto este comentario y no ha dudado en dejar las cosas claras.

"En primer lugar si no compartes la idea de almorzar con animales 3", le ha respondido el dueño del establecimiento, que aclara que la entrada de mascotas era una excepción porque estaba lloviendo.

"Quizás también le molestaba su presencia"

"No voy a dejar al animal en la calle mojándose", explica. En segundo lugar, el propietario del restaurante argumenta que "el animal dio menos ruido que usted" y quizás al animal también "le molestaba su presencia", en referencia al cliente.

Para terminar y "en tercer lugar", el dueño le ha dado una alternativa para no tener que coincidir con un animal: "Si no quiere venir a un restaurante donde había un animal le vuelvo a repetir que lo que tiene que hacer es no salir de su casa o haberse levantado cuando vio al animal".

Una respuesta clara y concisa por parte del dueño, que ha terminado despachando a este cliente. "Gente como usted son la que nos sobra aquí. Cierra al salir", ha rematado, adjuntado además el emoticono del payaso.