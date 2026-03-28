Helena Rodero, farmacéutica: "Las canas que te salen por estrés o por dormir mal pueden revertirse si vuelves a un estilo de vida saludable, está superdemostrado"

Las canas suelen asociarse al paso del tiempo y a la genética, pero no siempre son permanentes. La farmacéutica Helena Rodero asegura que algunas pueden revertirse cuando se corrigen hábitos como el estrés, la falta de sueño o una mala alimentación.

“Genéticamente te van a aparecer las canas, pero si tienes un momento de estrés o de dormir o alimentarte mal, salen antes. Si luego vuelves a un estilo de vida saludable, esas canas se revierten. Está superdemostrado”, explicó durante una conversación en el canal de YouTube de José Abellán.

Según Rodero, el envejecimiento capilar es inevitable, pero los hábitos diarios influyen en la velocidad con la que aparecen las canas. Episodios de estrés intenso, periodos con poco descanso o una dieta deficiente pueden hacer que se acelere temporalmente este proceso. Sin embargo, cuando la persona recupera rutinas saludables, el cabello puede volver a recuperar parte de su pigmentación original.

Los factores que aceleran el encanecimiento

La farmacéutica señala que el encanecimiento no siempre sigue una línea fija. “Imagínate que genéticamente te van a aparecer a los 40 años, pero tienes una etapa de estrés o duermes mal. Lo que haces es acelerar esa edad”, explicó. En ese escenario, pueden aparecer canas antes de tiempo, incluso de forma localizada en barba o cabello.

Rodero subraya que, si la persona vuelve a dormir bien, reduce el estrés y mejora su alimentación, ese proceso puede revertirse. “Es increíble, pero sí que pasa”, afirmó. De hecho, el propio José Abellán menciona su propia experiencia donde algunas zonas de su barba que se habían vuelto blancas recuperaron posteriormente su color original tras mejorar el estilo de vida.

La ciencia apunta a un proceso reversible

Las declaraciones de la farmacéutica encuentran respaldo en varias investigaciones. Por ejemplo, un estudio de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, publicado en la revista científica Nature, analizó el papel de las células madre de los melanocitos, responsables de producir el pigmento del cabello.

Los investigadores observaron que, cuando estas células quedan “atascadas”, no producen la proteína necesaria para mantener el color del pelo, lo que provoca la aparición de canas. Sin embargo, el trabajo también sugiere que este proceso podría ser reversible si las células recuperan su movilidad y función.

La investigadora principal Mayumi Ito explicó que la pérdida de la “función camaleónica” de estas células podría ser la responsable del envejecimiento del cabello. Si se logra reactivar esa capacidad, el color original podría volver a aparecer.

Un posible camino para prevenir las canas

Los científicos destacan que la capacidad de movimiento de las células madre de melanocitos y su diferenciación reversible son claves para mantener el cabello pigmentado. Según el investigador Qi Sun, estos mecanismos “plantean la posibilidad de revertir o prevenir el encanecimiento del cabello humano”.

La hipótesis es que, si las células que producen el pigmento vuelven a activarse dentro del folículo piloso, el cabello podría recuperar su color. Aunque la genética sigue siendo determinante, estos hallazgos refuerzan la idea de que el estilo de vida tiene un impacto directo en la salud capilar.