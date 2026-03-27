Aimar Bretos recuerda lo que dijo un diputado del PP de Carlos Cuerpo delante de un ministro albanés: en Génova no gustará

Carlos Cuerpo es el nuevo vicepresidente primero del Gobierno. Un ascenso que se ha ratificado hoy mediante el juramento que ha hecho junto a Arcadi España, nuevo ministro de Hacienda, ante el Rey Felipe VI: "Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente primero del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros".

María Jesús Montero, a quien sustituyen, confía especialmente en ellos: "En la política es un honor que personas perfectamente preparadas elijan llegar en momentos que no son fáciles y brindando lo mejor de su talento".

A quien no le ha hecho ni pizca de gracia este nombramiento, como era predecible, ha sido el Partido Popular, que dice que el "principal mérito" de Cuerpo es "enfrentarse a los ministros de Sumar. Sin embargo, ahora, el periodista Aimar Bretos, presentador de la Hora 25, ha contado una anécdota que le ha dado la vuelta a la tortilla.

Lo que dijo un diputado del PP sobre Carlos Cuerpo

Se trata de una anécdota de hace pocos días que, según Bretos, define bien el momento político que vivimos. "Estaba en el Senado, de visita oficial, el ministro de Exteriores de Albania, que es un señor que no es muy conocido aquí por cuestiones obvias, pero se llama Ferit Hoxha", ha comenzado a relatar.

Hoxha visitó el edificio para conocer el Senado y la Cámara. Le acompañaba un alto cargo del Senado del PP, "muy conocido" dentro del partido.

"En un momento pasa por allí el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y este alto cargo del Senado y del PP le dice: ministro, ministro, venga aquí que le voy a presentar al ministro de Exteriores albanés", ha continuado. Una vez presentado, el alto cargo del PP comenzó a alabar a Carlos Cuerpo.

"Le dijo: ministro, este es Carlos Cuerpo, que es de lo mejor que tiene el gobierno de España, habla idiomas, es de lo mejor que tiene", ha confesado Bretos.

Y así está la política

"Se puso ahí a alabar a Carlos Cuerpo. Eso pasó hace 10 días. Hoy, ya que ha sido nombrado vicepresidente primero del Gobierno, ya el PP ha salido inmediatamente a decir que fatal, que esto es más sanchismo, que va a tener difícil igualar la ineficacia a María Jesús Montero...", ha expresado.

Y ha concluido: "Esta anécdota es una chorrada, pero España, la política española, también se explica a través de esta anécdota diplomática".