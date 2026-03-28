Irán ataca una base de EEUU en Arabia Saudí: al menos 12 soldados heridos

Miembros del ejército de EEUU caminan durante el traslado de los restos de unos militares muertos en Kuwait, en la base de Dover (Delaware), el 7 de marzo de 2026.

Al menos 12 militares estadounidenses han resultado heridos este viernes tras un ataque iraní contra una base aérea en Arabia Saudí. Asimismo, el suceso ha causado daños en las aeronaves militares de Estados Unidos que descansan en el enclave militar, en un nuevo episodio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, de acuerdo con The Wall Street Journal.

El ataque ha impactado una instalación utilizada por fuerzas estadounidenses en territorio saudí, donde varias aeronaves han sufrido daños materiales, según reportes difundidos por el diario estadounidense. Las autoridades, citadas bajo anonimato, no han detallado la gravedad de las heridas, pero confirmaron que no se registraron víctimas mortales.

El incidente se produce en el contexto de las crecientes tensiones en la región vinculadas al conflicto con Irán, que ha derivado en ataques contra objetivos militares y estratégicos en distintos países aliados de Washington en Oriente Medio.

Fuentes militares citadas por el WSJ han indicado que se están evaluando los daños en las aeronaves afectadas, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en bases estadounidenses en la región ante el riesgo de nuevos ataques. Estados Unidos no ha atribuido oficialmente la autoría del ataque.

Conversaciones de paz

Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán, que podrían desembocar en un posible encuentro presencial en los próximos días.

Trump anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

La guerra, en la que han muerto al menos trece soldados estadounidenses y que ha disparado el precio de la gasolina, es impopular en Estados Unidos, donde Trump hizo campaña a favor de mantener al país alejado de los conflictos externos, y ha acrecentado la fractura entre Washington y sus socios de la OTAN.

Yemen entra en escena

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado esta madrugada que han detectado un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen, el primer ataque enviado desde este país en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. "Los sistemas de defensa aérea están operativos para interceptar la amenaza", apunta el mensaje publicado en el canal de Telegram de las FDI, que ha reclamado a la población seguir sus "directrices".

Unos quince minutos después de informar de la amenaza, las autoridades actualizaron la situación al precisar que tras su evaluación "ya se permite salir de las zonas protegidas en todo el país".

Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, declararon en la noche del viernes estar listos para involucrarse en el conflicto en Oriente Medio con una intervención militar directa en caso de que nuevos actores se unan a Estados Unidos e Israel en su ofensiva contra Irán, o en caso de que el mar Rojo sea usado para ataques contra Irán.

En un pronunciamiento televisado, el portavoz del brazo militar de los hutíes Yahya Sarea aseguró que las fuerzas del grupo tienen "las manos en el gatillo" y están preparadas para intervenir bajo estas condiciones específicas que ampliarían la guerra en la región. Además, aseguró que estas condiciones incluyen "la llegada de cualquier nueva alianza con Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán" y el "uso del mar Rojo para llevar a cabo operaciones hostiles" contra Teherán o contra cualquier país musulmán.