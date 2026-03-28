Los veterinarios coinciden: los gatos que salen a la calle viven entre 2 y 3 años menos que los que se quedan en casa, y el 70% de los que son atropellados no sobreviven

Permitir que los gatos salgan libremente a la calle sigue siendo una práctica habitual, pero cada vez más expertos recomiendan evitarlo. Diversos estudios científicos coinciden en que los gatos domésticos que viven al aire libre tienen una esperanza de vida entre dos y tres años menor que aquellos que permanecen dentro de casa.

Además, las cifras hablan por si solas ya que entre el 18% y el 24% de los gatos son atropellados a lo largo de su vida. Y de esos casos aproximadamente el 70% de esos accidentes resultan mortales.

Los veterinarios señalan que el riesgo es especialmente alto en animales jóvenes, machos y no esterilizados, ya que tienden a deambular más lejos y con mayor frecuencia. La principal causa de muerte en gatos con acceso al exterior son los traumatismos, sobre todo accidentes de tráfico, peleas con otros animales y caídas desde altura.

Los principales peligros

Las investigaciones muestran que los gatos que salen a la calle se enfrentan a múltiples riesgos diarios. Estudios con cámaras instaladas en collares revelan que casi la mitad cruza carreteras, una cuarta parte entra en contacto con otros gatos y muchos beben o comen fuera de casa, exponiéndose a intoxicaciones.

Según un estudio publicado en Science Direct, los gatos llegaron a cruzar carreteras casi cinco veces al día de media. Este comportamiento aumenta considerablemente el riesgo de atropello, una de las causas más frecuentes de muerte felina en todo el mundo.

Pero los peligros no terminan ahí. Los gatos que viven en libertad también se exponen a enfermedades infecciosas como el virus de la inmunodeficiencia felina —el agente causante del sida felino— además de sufrir heridas por peleas que pueden derivar en abscesos graves.

Un problema global que preocupa a los expertos

Los estudios realizados en Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa muestran resultados similares. En muchos casos, dos tercios de los dueños han perdido al menos un gato mientras este deambulaba libremente por el exterior.

Incluso cuando sobreviven, algunos animales quedan con secuelas permanentes tras accidentes o infecciones. Esto no solo afecta al bienestar del gato, sino que también implica tratamientos veterinarios largos y costosos.

Además, los expertos recuerdan que los gatos que salen al exterior también suponen un impacto sobre la fauna. Solo en Australia, millones de gatos domésticos matan cientos de millones de animales cada año, lo que añade otra razón para limitar su acceso libre al exterior.

Acceso controlado y entornos seguros

Los especialistas coinciden en que la forma más sencilla de proteger a los gatos es mantenerlos dentro de casa o permitir únicamente salidas controladas. Esto no significa que el animal deba permanecer encerrado sin estímulos.

Existen alternativas como patios cerrados, recintos exteriores seguros —conocidos como "catios"— o paseos supervisados con arnés. Estas opciones permiten que el gato disfrute del aire libre sin exponerse a peligros.

Dentro del hogar también es importante proporcionar enriquecimiento ambiental: rascadores, zonas elevadas, juguetes, escondites y vistas al exterior. Los expertos recomiendan además disponer de areneros suficientes y mantener rutinas de juego para garantizar su bienestar.

Los veterinarios coinciden en que aunque los gatos puedan parecer independientes, la calle sigue siendo un entorno lleno de riesgos. Mantenerlos en casa o con acceso controlado puede alargar su vida y evitar accidentes que, en muchos casos, resultan fatales.