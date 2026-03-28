Miguel Ángel Martínez-González, profesor en Harvard y epidemiólogo: "El botellón mata neuronas, es oficial: hay imágenes que constatan la pérdida de sustancia gris en el cerebro"

Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra y profesor visitante en la Universidad de Harvard, ha advertido recientemente en un vídeo de YouTube, publicado en el canal Zenn, sobre los graves efectos del llamado "botellón" (es decir, consumo intensivo de alcohol) en el cerebro, especialmente, en el de los jóvenes.

Basándose en evidencia epidemiológica y científica, el Dr. Martínez-González enumera una serie de puntos clave. El primero es la "pérdida de sustancia gris": "Existen imágenes y estudios de neuroimagen que constatan la pérdida de sustancia gris en el cerebro debido al consumo excesivo de alcohol", señala este médico epidemiólogo.

Y es que, en el cerebro, la sustancia gris está ubicada en la corteza cerebral, que es la capa más externa del cerebro y es responsable de muchas de las funciones cognitivas superiores que son características de los humanos, como la memoria, el lenguaje, el pensamiento abstracto y la conciencia. Además, la sustancia gris también se encuentra en varias áreas subcorticales, incluyendo los ganglios basales y el tálamo, entre otros, que cumplen diversas funciones en el procesamiento de la información sensorial y motora.

En una conversación, explica este médico lo que está pasando realmente con nuestra salud mental, analiza la crisis de salud mental en jóvenes, el impacto directo de las pantallas y las redes sociales, y cómo ciertos fenómenos culturales están influyendo en el aumento del malestar psicológico y las conductas suicidas.

También aborda este médico la relación entre hábitos, alimentación, descanso y bienestar mental, desmontando errores comunes y proponiendo soluciones prácticas basadas en evidencia científica.

Otro aspecto que resalta es la "destrucción neuronal", ya que, según afirma, "el botellón provoca la muerte de neuronas (o neurotoxicidad), lo que afecta funciones cognitivas superiores como la memoria, el lenguaje, el pensamiento abstracto y la conciencia". Y es que este médico insiste en que "no se puede entender la salud solo desde lo físico, sino desde la integración de cuerpo, mente y dimensión espiritual".

Hace hincapié también Martínez-González en el efecto, en concreto, que tiene este consumo intensivo de alcohol en el cerebro de los jóvenes: "Estos comportamientos dañan la corteza cerebral, especialmente en cerebros jóvenes, ya que aún están en desarrollo, y con ello están comprometiendo su salud mental y capacidad intelectual", advierte. Además, como recalca este experto, hay un datos que nos debe hacer pensar: "Con el uso de teléfonos móviles y otro tipo de adicciones, en una década se está perdiendo el 5% de la inteligencia.