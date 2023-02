Tini saca una canción y los fans de Aitana se revuelven: ven clarísimo el dardo que le lanza

No hay un buen viernes sin un buen salseo. Que se lo digan a los fans de Tini, Aitana y... Sebastián Yatra. A este último le gustaría que todo se centrara en su nueva canción -que ha visto la luz esta madrugada-, Una Noche Sin Pensar, pero lo que está revolviendo a unos y a otros es la letra que aparece en el nuevo disco de Tini, que, casualidades o no, también se publica hoy.

Vayamos por partes: en el nuevo disco de Tini, Cupido, hay una canción que ha copado toda la atención: Las Jordans. ¿El motivo? Esta parte:

“To' el mundo preguntando ¿quién es ella? Más dura, más suelta, más bella. Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no (Ey). No quiero saber si me extrañas (No) O si te aburrió la de España (No)”. Parece que Tini se ha marcado un Shakira y le lanza un mensaje a su ex, Sebastián Yatra y, de paso, a la que parece -sí, parece, ellos no han dicho nada aún oficialmente-, que es su actual pareja: Aitana.

Yatra y Tini estuvieron saliendo hasta hace tres años y rompieron dejando a todos sus seguidores desolados. Ahora esta letra desliza que la causa pudo ser Aitana, pero ella estaba con Miguel Bernardeau...

De momento, más allá de sus letras, nadie se ha pronunciado.