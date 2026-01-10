De su visita al espacio a llevar a su empresa a la bancarrota: 12 cosas que no sabías del Tamagotchi (por mucho vicio que tuvieras)

El huevito con un muñeco pixelado que en una pequeña pantalla aparecía y te pedía que lo alimentaras, jugaras con él, lo limpiaras o lo cuidaras con un peculiar pitido se hace mayor. El Tamagotchi, la mascota virtual por excelencia de los millenials que sigue triunfando entre los más pequeños, cumple 30 años.

Antes de que los Labubu triunfaran, que llegara la popularidad de los Pous, de que Nintendo desarrollara el Animal Crossing, este huevito lanzado por Bandai en 1996 se convirtió en apenas unos meses en fenómeno global.

Pero fue cosa de un día y el Tamagotchi sigue siendo objeto de deseo entre los más pequeños, que quieren llevarlo a todas partes en su llavero igual que generaciones anteriores, lo que hace que se haya convertido en un icono intergeneracional o que incluso se herede de padres a hijos.

Tal es el boom, impulsado también por la nostalgia de los que cumplen 30 e incluso 40 años igual que este huevito, que en Japón han inaugurado la Tamagotchi Grand Exhibition en el Museo de Roppongi y tiene previsto que pase por las ciudades de Nagoya, Mito y Osaka.

Tal y como recoge EFE, el recorrido de esta muestra explora la evolución tecnológica y visual del juguete, desde los primeros modelos monocromos hasta los dispositivos actuales que cuentan con conexión WiFi, imágenes a color, comunicación por infrarrojos o pantalla táctil.

Encuentro de Tamagotchi en Toronto (Canadá). Steve Russell

Más allá de esta exposición y viendo el éxito que sigue teniendo este juguete en los últimos años, impulsado por la reedición del Tamagotchi Original y del movimiento Hensei Retro, que está volviendo a poner de moda otros iconos de la cultura pop japonesa de los 90 y 2000 como los Pokémon, se ha lanzado una nueva edición limitada.

Este modelo exclusivo ha sido diseñado por el director creativo y artista japonés Mitsuhiro Higuchi y en él su característica cáscara de huevo tiene una especie de "capa geológica" colorida, como símbolo de las tres décadas de vida y éxito del juguete, según Bandai.

Un huevo con reloj y no, no es el de cocer la pasta

El origen del nombre Tamagotchi no es otra que juntar los dos términos japoneses e ingleses tamago (Huevo) y watch (Reloj) por si pensabas que el único reloj con forma de huevito era el temporizador de la cocina.

Se llegaron a vender 15 unidades por minuto

Su lanzamiento en Japón no tardó en extenderse a Europa, Estados Unidos o Canadá, donde en 1997 llegaron a venderse un Tamagotchi cada 15 minutos. En su modelo original se estima que se vendieron 40 millones de unidades en todo el mundo en sus primeros años, incluyendo cerca de 12 millones en Norteamérica. A nivel global, se estima que se han vendido unas 100 millones de unidades.

Puedes incluso casarte y tener hijos con tu 'Tama'

Aunque las versiones iniciales de Tamagotchi solo permitían cuidar de esta mascota virtual, el llamado Tamagotchi Connection de 2004 o el posterior Tamagotchi Uni que permitía la conexión mediante infrarrojos entre dispositivo les dejaba socializar, jugar juntos e incluso casarse y tener bebés. Eso sí, deben estar en la etapa adulta.

Boda multitudinaria de Tamagotchis en Toronto (Canadá) en agosto de 2025. R.J. Johnston

Llevó a la quiebra a Bandai

El auge fue tan rápido como la caída. En 1998 Bandai registró una pérdida financiera de 6 mil millones de yenes debido a la sobreproducción de estos productos, de los que en su momento los establecimientos tenían desabastecimiento. No obstante, la compañía se recuperó a comienzos de los 2000 con sus nuevas versiones.

Fue al espacio antes que Katy Perry... hace casi 30 años

Este año hemos visto como Katy Perry se enfundaba el mono espacial para irse de misión con Jeff Bezos, pero antes que ella, un 'Tama' fue al espacio en 1997. Un astronauta japonés lo llevó consigo a la estación Mir, siendo la primeras mascota virtual en llegar al espacio.

Hubo una auténtica locura en los 90 que incluso se habló de que podían producirse robos

Tal fue el boom de demanda de Tamagotchi y la falta de stock en numerosas tiendas que en un momento dado, desde Bandai se les prohibió a los empleados de Bandai llevar bolsas por el logotipo por temor a robos, ya que era un artículo muy demandado.

Locura de Tamagotchi en una tienda en los años 90. Rick Maiman

Tiene un "premio Nobel"

La acogida de los Tamagotchi fue tal que tienen incluso un "premio Nobel". No, no de los de la Academia sueca, sino de los llamados Nobel IG que Akihiro Yokoi de WiZ y Aki Maita de Bandai ganaron en la categoría de Economía en 1997. Estos premios, lejos de los Nobel, buscan reconocer descubrimientos científicos y culturales que "primero hacen reír y luego pensar" como investigaciones extrañas, divertidas o absurdas que tienen una base científica real.

Ha llegado hasta los discursos políticos

El Tamagotchi ha calado en la cultura popular, tanto que se ha colado en los discursos políticos. Pablo Iglesias, el que fuera vicepresidente del Gobierno y exlíder de Unidas Podemos, describió al actual presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, en una entrevista con Radio 10 como un "Tamagotchi". "Javier Milei, si no genera un trending topic cada semana, muere como un tamagotchi", señaló entonces.

Solo en los últimos cinco años se han publicado cerca de 10 canciones con este título...y hay hasta artistas con el nombre

El regreso del boom por esta mascota virtual no solo se ha reflejado en las ventas estos últimos años también en su efecto en la cultura popular, ya que solo en los últimos cinco años se han publicado 9 canciones con este título. Lola Índigo, Cariño, PUTOCHINOMARICÓN, Young Miko u Omar Apollo son solo algunos de los artistas que han optado por titular alguno de sus temas con este juguete. ¿Símbolo del trauma de una generación? Probablemente. ¿Estas canciones hablan de dependencia? También.

Más allá de esto, hay incluso artistas que han tomado de este juguete su nombre artístico como la performer y artista japonesa Akio Tamagotchi.

Despertó todo un debate educativo y bautizó incluso su propio "efecto"

El impacto del Tamagotchi puso sobre la mesa lo que ya habían revelado algunas videoconsolas con respecto a la dependencia y la adicción que generaba en los menores. En el caso de esta pequeña mascota, al ser portátil y "demandante" podría generar más ansiedad aún entre los pequeños.

De hecho, los investigadores bautizaron lo que se conoce como "efecto Tamagotchi" al desarrollo de un apego emocional hacia máquinas, robots o agentes de software que creen que tienen emociones propias. ¿Os sonarIA?

Tiene su versión de Toy Story, Jurassic Park o Star Wars

Aunque al principio el Tama no tenía ningún personaje y era un muñeco estándar, una especie de marciano que había aterrizado en la tierra, con el paso de las distintas versiones, son muchas las marcas que se han asociado con ellos para desarrollar su propia mascota virtual.

Hay Tamagotchi de Hello Kitty, de Evangelion, de Star Wars con sus personajes en pantalla, de Jurassic World con un clásico T-Rex o de Toy Story con Woody en pantalla.

Hay cojines, mochilas y todo tipo de merchandising

Bandai no solo ha desarrollado mascotas virtuales, también hay todo tipo de merchandising como mochilas, camisetas, peluches... De hecho, Uniqlo desarrolló su propia línea de edición limitada dedicada a los 'Tama' con tres camisetas exclusivas con motivo de su 30º aniversario.