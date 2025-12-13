Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Francia gana Eurovision Junior 2025 y España queda en quinta posición
Francia gana Eurovision Junior 2025 y España queda en quinta posición

La canción francesa Ce Monde se ha llevado la victoria este año.

Lou Deleuze (UER)UER

Francia conquista con su apuesta musical a toda Europa. El país galo ha ganado gracias al televoto la 23ª edición de Eurovisión Junior con Lou Deleuze y su 'Ce Monde' y se lleva la victoria, mientras que España, representada por Gonzalo Pinillos y que ha recibido 54 puntos del público, se queda con la quinta posición.

