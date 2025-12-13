Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Eurovisión

Muchos no pueden evitar fijarse en este detalle de Eurovisión Junior: "Pequeños gestos que saben a despedida"

"Puede que sea la última vez, por ahora, que lo veamos en 'TVE'..."

Este sábado se celebra Eurovision Junior, que este año se celebra en Tiflis, en el cual Armenia parte como una de las opciones favoritas y no está incluida Israel. España participa con Gonzalo Pinillos, quien es nuestro representante nacional y lo hará bajo el título Érase una vez (Once upon a time). 

Sin embargo, aunque nuestro país mantiene su presencia en Eurovisión Junior 2025, no lo hará en Eurovisión a partir de 2026, motivo por el que muchos han decidido no perderse el festival de hoy, como es el caso del usuario @pabloo_c5, quien no ha podido evitar fijarse en un pequeño detalle. 

"Suena el himno de Eurovisión. Puede que sea la última vez, por ahora, que lo veamos en TVE tras la retirada de España del festival adulto. Pequeños gestos que saben a despedida", ha señalado el usuario en la red social 'X' (antes conocido como Twitter).

Y es que, el Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte del certamen. Y tras someter esta cuestión a votación, y ganar la permanencia de Israel, su salida se acabó confirmando. 

No fuimos los únicos. También Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia siguieron sus pasos. Además, tal y como anunció la cadena de televisión pública española, tampoco se retransmitirá el festival. La publicación lleva ya más de 4.000 reproducciones.

