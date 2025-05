Un médico desvela cuál es la mejor hora para tomar el suplemento antioxidante para multiplicar su absorción

La vitamina C, conocida también como ácido ascórbico, es un nutriente esencial para la salud, pero no todo el mundo sabe cuándo es mejor tomarla. Es algo que trata de solucionar el doctor Cornel Brotac, especialista en recuperación médica, con habilidades en medicina alternativa y regenerativa, y con quien han hablado en Digi24.

Según este médico, el momento óptimo para tomarla es por la mañana, a poder ser entre las 9.00 y las 11.00 horas. ¿Por qué? Porque durante ese periodo, el metabolismo está más activo, lo que favorece a una mejor absorción de la vitamina, que además tiene un efecto energizante que puede ayudar a comenzar el día con mayor ánimo.

Sin embargo, también es verdad que la vitamina C puede tomarse en cualquier momento, simplemente es más aconsejable hacerlo por la mañana. De lo contrario, pueden notarse más molestias en el estómago.

Según este doctor, además, no es bueno tomarla por la noche, ya que al ser un estimulante podría afectar a la calidad del sueño. Además, como no se almacena en el cuerpo, es mejor que la ingesta sea durante el día. Eso y hacerlo siempre acompañado de otra cosa, para que no caiga en estómago vacío.