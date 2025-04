Un piloto con 35 años de experiencia revela lo peor que puedes hacer para combatir el 'jet lag'

Seguro que más de uno ha experimentado alguna vez el tedioso jet lag, ese trastorno del sueño que se produce cuando se viaja a través de varios husos horarios, provocando un desajuste en el reloj biológico. Este desfase puede generar cansancio, problemas digestivos o pesadez en los músculos, afectando tanto al rendimiento físico como mental, algo que puede resultar realmente fastidioso para los tripulantes de cabina y de vuelo.

Por ello, Alfonso de Bertodano, un comandante de Boeing 787 de Air Europa que lleva casi 35 años pilotando aviones comerciales ha revelado la mejor forma para evitar el jet lag: ser más sociable. Con una experiencia de más de 18.000 horas de vuelo y una licenciatura en psicología, este piloto asegura que la solución no reside en aumentar las horas de sueño, sino en mantener un estilo de vida activo y social durante los viajes.

En estancias de corta duración, de apenas 24 horas, Alfonso defiende que lo más efectivo es no alterar el horario habitual de sueño. “Pongamos que llego a Latinoamérica a las 2:00 AM hora española, y aunque allí sean las 21:00, voy directamente a la cama. Duermo siete horas, y aunque sean las 4:00 AM hora local, me despierto”, cuenta en declaraciones recogidas por National Geographic. Después se levanta e inicia su día con normalidad a pesar de la hora.

¿Y para estancias largas?

En caso de tener que viajar a otro país durante más días lo mejor es acostumbrarte lo más rápido posible, algo que en el sector de la aviación se conoce como “aclimatación”. Para ello explica que la forma más eficaz de conseguirlo es el contacto social. Por ejemplo, si regresas a España después de pasar toda una semana en algún país de Latinoamérica lo peor que puedes hacer es quedarte en casa y dormir, porque así solo vas a conseguir desajustar todavía más tu horario de sueño.

“Lo mejor es juntarte con personas a desayunar, comer salir, hacer actividades… Así vas a activar muchas funciones cognitivas que van a acelerar tu readaptación a nivel de sueño, de digestivo y muscular”, explica. De lo contrario, si no tienes nada que hacer, dormirás todo lo que quieras y comerás siempre que tengas hambre, retrasando así el tiempo que vas a tardar en adaptarte de nuevo a tu horario habitual.

En conclusión, lejos de abogar por la prolongación del sueño como solución para el jet lag, este experimentado piloto enfatiza que la lucha contra el desfase horario radica en mantener un equilibrio entre dormir lo justo, ejercitar el cuerpo y ser sociable. De la misma forma, también recomienda evitar las bebidas con gas o las comidas que puedan generar gases, como las legumbres, las horas previas al vuelo, ya que pueden generar dolores abdominales.