Un prestigioso agrónomo española apunta al agua del grifo y avisa: "Si supieras lo que lleva la lechuga, el tomate y las fresas, no los comerías"

La BBC ha publicado una entrevista al sociólogo y diplomado en Extensión y Desarrollo Rural, Rafael Navarro. Durante la conversación, el experto ha hablado de que las frutas y verduras, tras décadas de agricultura industrial, llegan a los hogares contaminadas por pesticidas.

El sociólogo y experto en desarrollo rural ha escrito Planeta invernadero, un libro en el que sumerge a sus lectores en un pasaje de la costa de España, en 2019. El lugar, tal y como ha recogido la cadena británica, se ha visto marcado por la presencia del conocido como mar de plásticos.

Durante la conversación, el experto ha hablado del cambio climático, dado que en su libro señala la presencia de microplásticos, pesticidas en algunos alimentos, como los tomates.

En este sentido, Navarro ha indicado que "debería verse muy claro de dónde viene cada producto y qué productos químicos tiene una naranja, unas acelgas, una lechuga o un tomate y luego que cada cual decida si se lo come o no".

Ahondando en este mismo aspecto, le han preguntado al sociólogo por las preguntas que se plantea la protagonista de su libro, que tienen que ver con cuántos pesticidas puede tener un plato saludable, como una ensalada.

"Mi editorial y editora me dicen que no hable mucho de pesticidas, porque la gente prefiere no saber qué contiene la lechuga, el tomate o la fresa, porque si no, ya no comería", ha asegurado Navarro, que ha incidido en su reivindicación en "el derecho a saberlo".

"Además, la información está ahí y se sabe que los pesticidas son cancerígenos, que afectan al sistema hormonal, al sistema reproductivo, se sabe que hay muchos problemas como el hipotiroidismo, cánceres que están relacionados con la cantidad de pesticida", ha apostillado.