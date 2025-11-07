Una dentista avisa: ojo si haces esto después de lavarte los dientes porque no lo estás haciendo bien

Según un estudio de la Universidad de Granada, en España, a mayo de 2025, hay cerca de 43.000 dentistas colegiados, es decir, un dentista cada casi 1.200 habitantes, la mayoría de ellos en el sector privado.

En TikTok, muchos de estos dentistas dan consejos para que la salud bucodental de los españoles, algo fundamental, sea adecuada. Según Dentalia, una buena salud dental previene infecciones orales, como caries y enfermedades de las encías, que pueden tener un impacto negativo en la salud general, incluyendo enfermedades cardíacas, diabetes y problemas cognitivos.

"Secretos de dentistas. Si os enjuagáis la boca después de cepillaros los dientes que sepáis que es lo mismo que si os echaseis crema por el cuerpo y la cara y después os la quitáis con agua", ha señalado una dentista en la red social china.

Tras el revuelo causado se ha querido explicar mejor. Ha contado la dentista que hoy en día casi todas las pastas de dientes llevan flúor —si la tuya no lleva mejor comprar una que sí lleve— que sirve para proteger el esmalte.

"Nos interesa que el flúor esté ahí para tener estos beneficios. Si se te queda mucha pasta de dientes sea porque esté usando demasiada. Sólo hay que usar un guisantito encima del cepillo. Si es incómodo y te quieres enjuagar una un colutorio que tenga flúor", ha zanjado la experta.

Qué pasta de dientes usar

Hace unos días, la dentista de @clinicajanirasanchez dio algunas pautas sobre qué tipo de pastas de dientes es mejor no usar. La primera marca que enseñó es Happy Bio, que, a pesar de supuestamente ser natural, puede ser muy perjudicial para nuestros dientes. "¿Pasta sin flúor? No. Además, carbón activo, muy erosivo", señaló tajante.

También descartó una gran variedad de grandes marcas como Colgate u Oral-B. "Muy abrasiva", "no, estropea el esmalte", comentó mientras muestra las diferentes opciones colocadas en los estantes del supermercado.

Al igual que la dentista del artículo, ha afirmado que no hay que echar medio litro de pasta de dientes encima del cepillo: "No hace falta echarse un chorrazo. La cantidad necesaria es un guisante".