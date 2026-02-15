Israel avanza en su plan de anexión de Cisjordania: el gobierno aprueba la designación de varias zonas como "propiedad de Estado"

Un palestino inspecciona los daños causados por un ataque colono en su casa y sus tierras en la villa de Shaeb Al-Botum (Cisjordania ocupada), el 15 de noviembre de 2023.

Israel desafía a Trump y a la comunidad internacional y continúa con su objetivo de anexionarse Cisjordania. Israel ha aprobado por primera vez desde el inicio de la ocupación militar del territorio interior en 1967 la designación de zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado", según ha podido confirmar la radiotelevisión pública israelí KAN.

La iniciativa, presentada por el ministro de Finanzas y líder de ultraderecha Bezalel Smotrich, el ministro de Justicia, Yariv Levin y el ministro de Defensa, Israel Katz, ha sido catalogada por la Autoridad Palestina como una anexión 'de facto' de gran parte del territorio.

"Es una amenaza a la seguridad y la estabilidad, y una peligrosa escalada y una flagrante violación del derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional", ha lamentado el presidente palestino Mahmud Abbas en un comunicado recogido por la agencia WAFA, donde ha querido recordar que esta medida atenta contra las normas y el derecho internacional.

"Estas medidas unilaterales no otorgarán ninguna legitimidad a la ocupación en la tierra del Estado de Palestina y no cambiarán el hecho jurídico e histórico de que Cisjordania, incluida Jerusalén Este y la Franja de Gaza, es territorio palestino ocupado según el derecho internacional y la legitimidad internacional", ha agregado.

Belén, Cisjordania, Palestina Alexandre Laprise- Getty Images

No solo Gaza: los tres objetivos de Israel

La idea no es nueva; de hecho es algo que Israel lleva ya tiempo anunciando y practicando. En Jerusalén Este, por ejemplo, la administración israelí anunció que pretendía completar el registro del 100 % de las tierras para 2029. Esto facilitaría expulsar a los palestinos de sus casas en estas tierras, así como la expansión de asentamientos judíos en los territorios ocupados.

La medida anunciada en Cisjordania, supone además, un desafío tanto a la comunidad internacional, que ya se ha negado a ello anteriormente, como al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien queda en evidencia después de asegurar que no iba a aceptar ninguna anexión de Cisjordania. "No permitiré que Israel se anexione Cisjordania. No lo permitiré. No va a suceder. Ya basta. Es hora de parar", exclamó el republicano en septiembre.

Desde los acuerdos de Oslo II (1995), el territorio se encuentra dividido en tres partes: A, B y C. Las dos primeras (A y B) conforman cerca del 40% del territorio y se encuentran bajo el control de la Autoridad Palestina, mientras que la C representa más de la mitad del territorio, un 60%, bajo control israelí. Por lo que esta medida podría ir contra dicho acuerdo.

Cabe destacar que, desde 1967, Israel ocupa tres territorios: la Franja de Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania. Sin embargo, mediáticamente, estas dos últimas ocupaciones nombradas no han sido tan difundidas como la primera. Dicho de otro modo, mientras el mundo mira a Gaza, Cisjordania y Jerusalén se encuentran olvidadas.