Adiós al cemento contaminante: investigadores españoles crean un material de construcción que captura carbono en lugar de emitirlo

Un grupo de científicos perteneciente al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT) ha logrado transformar el yeso en materiales de construcción sostenible. La alteración se lleva a cabo gracias a un proceso que captura dióxido de carbono (CO₂), según ha informado la agencia EFE.

Según ha detallado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los expertos han puesto en marcha una técnica con la capacidad de transformar yeso en varita; se trata de un mineral escaso, el cual posee una estructura cristalina hexagonal, muy valorado en varias industrias.

Dicho avance científico, publicado en la revista Advanced Functional Materials, abre el camino a la valorización de los residuos de yeso que generan diversas actividades industriales mediante una técnica que, al mismo tiempo, contribuye a la reducción de emisiones de CO₂ a la atmósfera.

"No solo permite capturar y almacenar carbono en el propio material, sino que también contribuye a reducir de forma indirecta las emisiones asociadas a la industria del cemento convencional, responsable de aproximadamente el 8 % de las emisiones globales de CO₂", ha manifestado Alexander Van Driessche, uno de los autores del estudio, en el que también participan el Institut des Sciences de la Terre (Francia) y la empresa química alemana BASF.

El estudio detalla que, por cada kilogramo de yeso que se procesa, se logra capturar y fijar unos 0,26 kg de carbono, una cifra que cobra importancia cuando se tiene en cuenta el enorme volumen de residuos de yeso disponibles a escala global.

El yeso marca el futuro de la construcción

De acuerdo con el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el 41% del consumo energético en España viene de la vivienda. Sin embargo, existe una alternativa sostenible para revertir dicho panorama y pasa precisamente por el yeso.

Se trata del paldur, una técnica de construcción, la cual utiliza el yeso como materia prima. Nuestro país se encuentra en una posición muy privilegiada, ya que es el mayor productor de yeso en Europa y el cuarto en el mundo; cada año se extraen 10 millones de toneladas, según la Asociación Técnica y Empresarial de Yeso (ATEDY).