Multan a un conductor de bus que hizo bajar a un joven de 15 años con discapacidad por no tener supuestamente el pase

No hacer uso del abono en un bus o no comprar billete es motivo de expulsión, pero no era el caso, con lo que el conductor fue sancionado.

A veces ocurren cosas que son ver o leer para creer, pero forman parte de la habitual cruda realidad, entre acciones de solidaridad y todo lo contrario. En esta ocasión es el segundo caso y ocurrió en Italia. Un conductor del transporte público de Vicenza ha sido sancionado después de obligar a bajar de un autobús a un joven de 15 años con discapacidad por no mostrar su abono. El incidente ocurrió el pasado 9 de febrero en la línea 12 y ha generado una fuerte polémica en Italia.

El menor se dirigió al conductor y le dijo que no llevaba el pase consigo. Posteriormente, se comprobó que sí disponía de un abono válido. Aun así, el empleado le ordenó descender del vehículo. El abuelo tuvo que acudir a recogerlo frente al instituto de Altavilla Vicentina.

La empresa reconoce que no se actuó conforme a la normativa

Al margen de consideraciones morales, tampoco se ajustaba a la normativa. El presidente de la compañía, Marco Sandonà, pidió disculpas públicas a la familia y confirmó la apertura de una medida disciplinaria contra el conductor.

Desde la dirección de la empresa se subrayó que el procedimiento aplicado no respeta la Carta de Servicios. "Tenemos una responsabilidad con nuestros usuarios, especialmente con los menores, que nunca deben quedar abandonados", señaló el presidente.

La familia cuestiona la decisión del conductor

La madre del menor expresó su incomprensión en declaraciones a Il Giornale de Vicenza. Según explicó, si el joven no mostró el abono en ese momento, el conductor podría haber impuesto una sanción administrativa en lugar de expulsarlo del vehículo.

La normativa de la propia empresa recoge que, si un abonado no presenta su pase en el momento de la inspección, la multa puede anularse si en un plazo de 15 días se acredita que el título era válido en el momento del control. El trámite puede realizarse ante la Oficina de Sanciones o en la estación de autobuses de Vicenza.

Qué dice la normativa sobre los abonos

En la sección Sanciones del portal oficial de SVT se indica que los abonados que no muestren su título de viaje pueden regularizar la situación posteriormente si demuestran que disponían de un pase personal en vigor.

Es decir, el procedimiento habitual no implica necesariamente la expulsión inmediata del vehículo, sino la posibilidad de una sanción recurrible.

Un debate sobre trato a menores y personas vulnerables

El caso ha reabierto el debate sobre cómo deben actuar los conductores ante situaciones que implican a menores o personas con discapacidad. Aunque la normativa contempla controles y sanciones, la empresa ha dejado claro que abandonar a un menor en la vía pública no es una medida acorde con sus protocolos.

El expediente disciplinario sigue su curso, mientras la compañía ha reiterado su compromiso de reforzar la formación del personal en situaciones sensibles.

Qué pasaría en España por un caso similar

No hay una única ley estatal que diga "todos los menores o personas con discapacidad viajan gratis en autobús": hay un marco general de descuentos y luego normas específicas de Estado, CCAA y ayuntamientos.

A febrero de 2026, el Gobierno ha financiado la gratuidad del transporte público colectivo para menores de 15 años en 2025, extensible y prorrogable en 2026, en transporte urbano e interurbano (metro, bus, tranvía, etc.), salvo alta velocidad.

Cada administración (CCAA o ayuntamiento) regula cómo se aplica: abono nominativo gratuito, tarjeta infantil, códigos para billetes gratis en autobuses de línea, etc.

Tampoco hay una exención general automática en toda España; lo que hay son descuentos fuertes (y en algunas CCAA/ciudades, gratuidad) ligados a:

Grado de discapacidad (típico: mayor o igual al 33% o, más a menudo, mayor o igual al 65%).

A menudo combinado con título de familia numerosa.

En cuanto a tenerlo y no pagar, en España viajar sin billete o con tarjeta que no te corresponde (por edad, zona, tipo de descuento o discapacidad) se considera fraude tarifario, da igual la circunstancia.

Por otro lado, usar una tarjeta personalizada de otra persona, o un abono de discapacidad sin tener el grado exigido, puede considerarse falsedad o uso fraudulento del título.