9 pueblos del País Vasco para perderte en tu próxima escapada
Bandera del País Vasco.

Vas a querer recorrer todos, son perfectos para desconectar.

Hondarribia (Gipuzkoa)Uno de los pueblos más bonitos de la costa vasca. Su casco histórico amurallado, las casas de colores del barrio de la Marina y su excelente gastronomía lo convierten en un destino redondo.Tuul et Bruno Morandi
Getaria (Gipuzkoa)Pequeño y marinero, es famoso por su tradición pesquera y por ser cuna de Juan Sebastián Elcano. Ideal para pasear junto al mar y disfrutar de un buen pescado a la parrilla.ONDA
Zumaia (Gipuzkoa)Un paraíso para los amantes de la naturaleza. Sus impresionantes flysch y rutas costeras ofrecen algunos de los paisajes más espectaculares del norte.Cover/Getty Images
Lekeitio (Bizkaia)Encantador pueblo costero con puerto pesquero, playa y una preciosa basílica gótica. Perfecto para una escapada tranquila con sabor marinero.Getty Images
Elantxobe (Bizkaia)Colgado sobre un acantilado, es uno de los pueblos más pintorescos del País Vasco. Sus calles empinadas y vistas al Cantábrico enamoran al instante.Getty Images
Labastida (Álava)En plena Rioja Alavesa, es ideal para los amantes del vino. Calles medievales, bodegas y un entorno vinícola espectacular.Gonzalo Azumendi
Laguardia (Álava)Uno de los pueblos más bonitos de Euskadi. Amurallado, con calles empedradas y calados subterráneos, es una joya histórica y gastronómica.Getty Images
Aia (Gipuzkoa)Un remanso de paz en pleno Parque Natural de Pagoeta. Perfecto para senderismo, aire puro y desconexión total entre prados y caseríos.Getty Images/iStockphoto
Oñati (Gipuzkoa)Rodeado de montañas, destaca por su casco histórico y el Santuario de Arantzazu. Ideal para quienes buscan cultura y naturaleza a partes iguales.Santi Rodriguez
