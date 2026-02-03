Un joven con un obús de la I Guerra Mundial atascado en el recto obliga a evacuar un hospital

Fachada del hospital de Rangueil, en Toulouse (Francia), donde fue atendido el joven.

De verdad que, a veces, hay historias que no sabemos ni por dónde empezar a contar. Pero, en fin, vamos con el clásico sujeto-verbo-predicado y que cada cual saque sus conclusiones: el equipo médico de un hospital del sur de Francia ha extraído del recto de un joven de 24 años un obús que data de la I Guerra Mundial (1914-1918).

Lo ha desvelado la prensa regional francesa, que detalla que este varón se presentó en la noche del 31 de enero al 1 de febrero en las urgencias del hospital de Rangueil, en Toulouse, quejándose de dolores en la espalda.

Un equipo médico intervino de urgencia y descubrió entonces que había un explosivo alojado en el recto del hombre, por circunstancias aún por esclarecer.

Según el medio Franceinfo Occitanie, el obús, de calibre 37mm y de fabricación alemana, medía unos 16 centímetros de largo y cuatro de diámetro.

Ante el insólito y peligroso hallazgo, el hospital recurrió a un equipo de artificieros y de bomberos, que impusieron un perímetro de seguridad en todo el recinto. El artefacto fue entonces neutralizado, sin problemas.

Después de la extracción, los especialistas confirmaron que se trataba de una bomba de 1918 sin riesgo de explosión.

Puede acabar denunciado

Una vez se aclaren las circunstancias de este episodio, el joven podría ser denunciado ante la Justicia por posesión de municiones de categoría A, susceptible de una pena de prisión máxima de cinco años y de una multa de hasta 75.000 euros.

No se trata de la primera vez que en el país un paciente se presenta en el hospital con un obús en el recto, no.

Ya en diciembre de 2022, un octogenario fue operado en un hospital en Tolón (sur de Francia) al presentar este artefacto en la vía anal. El centro médico tuvo que ser evacuado por precaución, igualmente. Y todo acabó con bien.