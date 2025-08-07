A miles de kilómetros de España hablan de las "pésimas condiciones" en las que se encuentran las playas de España

En Hungría lanzan un peculiar S.O.S. climático. Pero no por el estado del país magiar, sino por lo que dicen es el "catastrófico" estado de las playas españolas.

Un artículo de prensa de Hungría asegura que en la costa sur de España se está desatando "otra crisis ambiental", por culpa de un alga invasora procedente de Asia. Se trata de masas de "algas pardas", que ya cubren puntos de la costa de Cádiz y que estarían "asfixiando" las playas y "haciendo la vida imposible" a pescadores y turistas.

El nombre de este alga de Rugulopterix okamurae, que si bien es originaria del continente asiático, en los últimos años se ha ido extendiendo por aguas mediterráneas, hasta hacerse muy presente en costas españolas.

Su efecto está siendo inmediato, primero generando desconfianza entre vecinos y turistas en un momento clave para el turismo en las playas del sur de España. Siempre según la cabecera magiar, "el agua se ha vuelto turbia" y muchos bañistas "buscan otros destinos" para poder escapar de estas algas.

Detrás de este problema medioambiental también estaría el cambio climático, evidenciado en el calentamiento severo de las aguas, especialmente en el Mediterráneo.

No es sólo el calentamiento global de las aguas, porque el auge de las algas también pone en riesgo a la fauna acuática local, carente de defensas para combatir las algas invasivas.