Bali se harta y expulsa a 231 turistas del país

Uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial ha sorprendido tras proceder a la expulsión de centenares de visitantes. Se trata de Bali, la isla de Indonesia a la que peregrinan miles de surfistas cada año en busca de olas increíbles o que ha cautivado a incontables generaciones de amantes del yoga y la meditación. Una auténtica joya natural con paisajes paradisíacos en la que también sobresale la cultura y la riqueza patrimonial de sus monasterios y lugares religiosos.

Según ha publicado el portal especializado en viajes Preferente, Bali ha tomado la decisión de poner control en la gran masa de turistas con la que cuenta cada temporada vacacional. Solo en lo que va de 2023, han dado orden de expulsar a un total de 231 turistas por diversos motivos.

La principal razón es administrativa y de carácter fronterizo, ya que ha echa a aquellos que se presentan en la frontera sin el visado obligatorio. No obstante, también hay otro tipo de motivos, como el de actuar contra aquellos turistas que no respetan sus costumbres. ¿A qué se refieren exactamente? A mostrar respeto en los lugares de culto, no hay que vender objetos ilegales, no tirar basura, no usar motocicletas y algunas normas sobre la vestimenta. También está completamente prohibido tocar los árboles sagrados o usar palabras ofensivas, así como la utilización de plásticos de un solo uso.

La nacionalidad con mayor número de expulsados

En este sentido, hay un país que sobresale entre el abanico de nacionalidades de los turistas expulsados por Bali en este ejercicio. Se trata de Rusia, que ya ha registrado 59 compatriotas que han sido mandados de vuelta. Le sigue otra potencia mundial, Estados Unidos, con 14 turistas echados. También es notorio el caso de Reino Unido, con 13, y de Australia, con 12.