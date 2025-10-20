En Grecia quedan encantados con el pueblo español de pescadores considerado "el mejor lugar del mundo"

Salvador Dalí lo definió como "el mejor lugar del mundo", y en Grecia parecen estar de acuerdo con el pintor en que la localidad de Cadaqués, en la provincia de Girona, es uno de los sitios más bellos del planeta.

El medio de comunicación griego Newsbeast ha publicado un artículo en el que se hacen eco de las mencionadas palabras de Dalí y muestran la misma opinión que él, deshaciéndose en elogios hacia el municipio costero.

"El hermoso pueblo brilla sobre las aguas esmeraldas de una bahía rocosa en el extremo oriental de Cataluña. Este pueblo inmaculado debe parte de su encanto a sus playas de guijarros azotadas por el viento, sus sinuosas callejuelas, su hermoso puerto y las zonas salvajes del cercano Cap de Creus", se destaca en el texto del mencionado medio griego.

No obstante, en el artículo se le atribuye al propio pintor parte del mérito de que Cadaqués sea reconocido internacionalmente como un lugar al que acudir al menos una vez en la vida debido a su belleza.

"El artista surrealista Salvador Dalí encontró inspiración en este pueblo de la Costa Brava española. De niño, pasaba tiempo en Cadaqués y más tarde tuvo su casa y su estudio (que hoy funciona como museo) en la vecina Port Lligat. Cadaqués tiene un encanto rústico pero refinado. Las casas encaladas con tejados de tejas enmarcan la costa rocosa y las galerías de arte siguen floreciendo", apuntan desde Newsbeast.

Igualmente, en el texto se destaca que cuando se apaga la luz del día, el centro neurálgico de Cadaqués se encuentra "en el bar/café/galería del casino, un majestuoso edificio neoclásico en el paseo marítimo, que originalmente se fundó como compañía de seguros y ahora funciona como 'sociedad de amistad', manteniendo un ambiente de comunidad hogareña detrás de su majestuoso exterior".