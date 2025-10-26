En un pueblo de León se encuentra el castillo de Batman: puede salir directamente de un cómic de este superhéroe de DC

¿Alguna vez has soñado con pasear por la ciudad de tu superhéroe favorito? Aunque sumergirse en escenarios de cómic suele pertenecer al reino de la fantasía, hay pueblos que logran desdibujar esa frontera: rincones reales cuya arquitectura, detalles y atmósfera parecen arrancados de una viñeta. Este es el caso de un enclave leonés que te hará sentir parte del universo del mismísimo Batman.

Se trata de Valencia de Don Juan, un pueblo de la provincia de León que apenas cuenta con 5.000 habitantes pero que alberga un peculiar edificio que muchos comparan con los escenarios góticos de los cómics del héroe de DC. Estamos hablando del Edificio Centinela, más popularmente conocido por los vecinos como ‘Castillo de Batman’, cuya silueta inusual y elementos ornamentales recuerdan a Gotham City.

Este peculiar edificio es obra de Santiago Nava, un constructor local apodado en la zona como el “Gaudí coyantino”, quien empezó su trabajo en 1990 y desde entonces ha ido levantando, de forma artesanal y por fases, una construcción que no pasa desapercibida. El inmueble se asienta sobre una base compuesta por octógonos y está pensado para acoger hasta cinco viviendas independientes en su interior.

Está sin terminar

Su disposición en planta es irregular y está rodeado de ventanas de formas angulosas, algunas asociadas visualmente al logo del vigilante del Caballero Oscuro. También cuenta con torres rematadas con puntas y una serie de gárgolas y veletas escultóricas que le dan al edificio un aire gótico y fantástico que muchos describen como “salido de un cómic”. Aunque su aspecto exterior es ya un hito local, el Edificio Centinela sigue sin estar terminado.

Según recoge El Español, por ahora la obra no está finalizada ni se puede visitar. Los interiores todavía no están rematados y el propio autor avanza la obra cuando puede, por lo que no hay una fecha de finalización fija. Pese a ello, el inmueble se ha convertido en reclamo fotográfico y en uno de los puntos más populares del mapa turístico de la provincia, tanto que los vecinos ya están acostumbrados a que todos los visitantes pregunten por la obra de Santiago Nava.

Ya sea por su parecido con la ciudad de Gotham o por la personalidad de su creador, el Edificio Centinela es ya una historia viva de cómo la imaginación individual puede transformar el paisaje urbano de un pueblo. Muchos vecinos lo ven hoy como un símbolo de orgullo local y una anécdota urbana que suma atractivo a la oferta cultural y turística de Valencia de Don Juan, convirtiendo al ‘Castillo de Batman’ en un emblema contemporáneo del pueblo.