En Reino Unido hablan del "pánico" en Polonia que está llevando a sus ciudadanos a venirse a España

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, el mapa inmobiliario español ha empezado a registrar un fenómeno inesperado: la llegada sostenida de compradores del Este de Europa, con los polacos a la cabeza, que buscan en la península y en las Islas Baleares un refugio seguro para vivir o invertir. Los últimos datos del sector muestran un crecimiento notable de adquisiciones procedentes de Polonia.

Varios diarios del Reino Unido han hablado en términos próximos al “pánico” entre algunos ciudadanos polacos que están diversificando su residencia y sus activos hacia el oeste. “Cuando hablas con quienes buscan vivienda, admiten tener miedo. Te hablan de los drones rusos que sobrevuelan libremente sus fronteras”, explica Daniel Arenas, presidente de ABINI, asociación de inmobiliarias nacionales e internacionales en declaraciones recogidas por Express.co.

Los últimos informes del Colegio de Registradores de España confirman el empuje: en el primer trimestre de 2025 se registró un aumento notable de compras por parte de inversores polacos, que situó a esta nacionalidad entre las que más están creciendo en España. Estas cifras consolidan una tendencia acumulada: en poco más de cuatro años las compras de ciudadanos polacos en la Península y las islas superan cifras que a principios de la década parecían inimaginables.

Una tendencia en alza

Mientras que muchos compradores europeos en España se sienten atraídos por villas de lujo o apartamentos con vistas al mar, la mayoría de los compradores polacos, ucranianos y lituanos buscan viviendas modestas, de entre 60 y 80 m², pensados para uso familiar o como segunda residencia con posibilidad de alquiler. Los adquirientes priorizan mercados de la UE con marco jurídico estable y buena conectividad aérea con Polonia.

Por ello, cada vez se decantan más por regiones como Andalucía y Valencia, además de las Islas Canarias. Hans Lenz, director de Engel & Völkers en el suroeste de Mallorca y ex presidente de ABINI, subraya que “el papel de la guerra entre Rusia y Ucrania es innegable” a la hora de explicar por qué algunos compradores del Este buscan España: “Se trata de gente que busca paz y seguridad”, añadió en declaraciones recogidas por Majorca Daily Bulletin.

La decisión de comprar en el extranjero obedece a diversos motivos, como un mejor clima, coste de la vida u oportunidades de alquiler, pero sin duda las tensiones geopolíticas actúan como acelerador. En este contexto, los mercados españoles se están beneficiando de esa demanda. Para las autoridades locales, la llegada de nuevos residentes plantea retos urbanísticos y sociales, pero para muchos propietarios y promotores equivale también a una nueva fuente de demanda estable.